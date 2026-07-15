کشف ۲۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در فارس/ مصرف برق معادل ۲۲۰۰ مشترک خانگی
مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از شناسایی و جمعآوری ۲۲۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: فعالیت این دستگاهها فشار قابل توجهی بر شبکه برق وارد کرده و مصرفی معادل برق ۲۲۰۰ مشترک خانگی داشته است.
به گزارش ایلنا، محسن بندهخدا با اشاره به آخرین اقدامات انجامشده در زمینه مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: از ابتدای تیرماه تاکنون نیز ۴۱ دستگاه ماینر غیرمجاز از هشت مرکز در شهرستانهای تحت پوشش این شرکت در استان فارس شناسایی و جمعآوری شده است.
وی افزود: این تعداد دستگاه غیرمجاز، به تنهایی مصرف برقی معادل ۴۰۰ مشترک خانگی داشتهاند و استفاده غیرقانونی از شبکه برق علاوه بر افزایش بار مصرفی، میتواند موجب آسیب به تجهیزات برقی و ایجاد اختلال در تأمین برق پایدار مشترکان شود.
مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بیان اینکه فعالیت ماینرهای غیرمجاز عمدتاً با استفاده از انشعابهای خانگی، تجاری، کشاورزی یا صنعتی انجام میشود، گفت: این اقدام علاوه بر تحمیل خسارت به شبکه توزیع برق، تضییع حقوق مشترکان و استفاده غیرقانونی از منابع عمومی را به دنبال دارد.
بندهخدا ادامه داد: شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در راستای صیانت از حقوق مشترکان و جلوگیری از تضییع بیتالمال، شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را به صورت مستمر در دستور کار دارد.
وی با اشاره به آمار عملکرد این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون اظهار کرد: در این مدت ۲۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز از ۲۶ مرکز در سطح استان شناسایی شده که مصرف برق این دستگاهها معادل مصرف ۲۲۰۰ مشترک خانگی بوده است.
مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به افزایش مصرف برق در فصل گرم سال گفت: در شرایطی که به دلیل افزایش دما، استفاده از وسایل سرمایشی افزایش یافته است، فعالیت ماینرهای غیرمجاز فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد میکند و میتواند تأمین برق پایدار مشترکان را با چالش مواجه کند.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده فعالیتهای مشکوک مرتبط با استخراج غیرمجاز رمزارز، موضوع را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان بررسیهای لازم انجام شود.
بندهخدا با اشاره به افزایش مشوقهای در نظر گرفته شده برای مشارکت مردم در شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: پاداش کشف ۱۰ ماینر اول از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش یافته است.
وی افزود: پاداش کشف ۱۰ ماینر دوم نیز از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان برای هر دستگاه رسیده و برای کشف ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه نیز همچنان به ازای هر ماینر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت میشود.
این مقام مسئول ادامه داد: در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداشها نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بندهخدا تأکید کرد: با توجه به مصرف بالای برق دستگاههای استخراج رمزارز و افزایش نیاز شبکه در روزهای گرم سال، مشارکت مردم در شناسایی و معرفی مراکز غیرمجاز میتواند نقش مهمی در تأمین برق پایدار و حفظ رفاه تمامی مشترکان داشته باشد.