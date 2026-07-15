جانشین فرمانده کل انتظامی کشور:
کاهش ۲۸ درصدی سرقت در گیلان
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در رشت گفت: بر اساس آمارها، وقوع سرقت در گیلان امسال بیش از ۲۸ درصد کاهش یافته است که این امر عملکرد مطلوب مجموعه انتظامی استان را نشان میدهد.
به گزارش ایلنا از رشت، سردار قاسم رضایی در سفر خود به استان گیلان، این استان را منطقهای سرسبز، پرافتخار و برخوردار از مردمی انقلابی، مهمان دوست و با فرهنگ توصیف کرد و از تلاشهای کارکنان انتظامی و مرزبانی در برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.
وی با اشاره به عملکرد انتظامی گیلان در حوزه مقابله با سرقت در سال جاری، گفت: بر اساس آمار موجود، وقوع سرقت در گیلان امسال بیش از ۲۸ درصد کاهش یافته و میزان کشف سرقتها هم بیش از ۹۶ درصد گزارش شده است که این امر، عملکرد مطلوب مجموعه انتظامی استان در پیشگیری و مقابله با جرایم را نشان میدهد و از کارکنان این مجموعه تقدیر خواهد شد.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه استانهای گیلان و مازندران به دلیل برخورداری از سواحل زیبا و جاذبههای طبیعی، هرساله میزبان جمع زیادی از هموطنان و مسافران از سراسر کشور هستند، افزود: مردم این استانها از دستگاههای مسئول درخواست میکنند با معدود افرادی که حقوق شهروندی و ضوابط قانونی را رعایت نمیکنند، برخورد کنند.
سردار قاسم رضایی افزود: مجموعه انتظامی مانند سالهای گذشته، برای تأمین امنیت عمومی و آرامش مردم، در سواحل حضور فعال دارد و گشتهای انتظامی برای مدیریت بهتر شرایط و استفاده ایمن مردم از این ظرفیتها برقرار است.
وی با تأکید بر اینکه پلیس اجازه بروز رفتارهای خلاف قانون و هنجارشکنانه را نخواهد داد، افزود: در این مسیر، همکاری استانداری، فرمانداریها، بخشداریها، شهرداریها و دستگاههای فرهنگی، با محوریت ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه، از اهمیت بالایی برخوردار است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: نداشتن پلاک یا مخدوشکردن آن جرم است و با متخلفان برخورد قانونی انجام میشود.
سردار رضایی همچنین با اشاره به حجم بالای سفرها به استانهای شمالی، گفت: با وجود ثبت بیش از ۶ میلیون تردد خودرویی مربوط به مسافران ورودی به گیلان، خوشبختانه در حوزه مدیریت ترافیک، کاهش تصادفات، جانباختگان و خسارات ناشی از حوادث را شاهد هستیم.
سردار رضایی، گیلان را از استانهای برتر در حوزه مدیریت راه و ترافیک دانست و تأکید کرد: استمرار این موفقیتها به همکاری و همراهی مردم، رانندگان و همه دستگاههای مسئول نیاز دارد.
وی در پایان از مردم خواست مانند گذشته با پلیس همکاری کنند و با ارائه اطلاعات و رعایت قوانین، در کاهش جرایم، تسریع در کشف آنها و ارتقای امنیت عمومی نقشآفرینی کنند.