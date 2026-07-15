کاهش ۲۸ درصدی سرقت در گیلان

به گزارش ایلنا از رشت، سردار قاسم رضایی در سفر خود به استان گیلان، این استان را منطقه‌ای سرسبز، پرافتخار و برخوردار از مردمی انقلابی، مهمان دوست و با فرهنگ توصیف کرد و از تلاش‌های کارکنان انتظامی و مرزبانی در برقراری نظم و امنیت قدردانی کرد.

وی با اشاره به عملکرد انتظامی گیلان در حوزه مقابله با سرقت در سال جاری، گفت: بر اساس آمار موجود، وقوع سرقت در گیلان امسال بیش از ۲۸ درصد کاهش یافته و میزان کشف سرقت‌ها هم بیش از ۹۶ درصد گزارش شده است که این امر، عملکرد مطلوب مجموعه انتظامی استان در پیشگیری و مقابله با جرایم را نشان می‌دهد و از کارکنان این مجموعه تقدیر خواهد شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه استان‌های گیلان و مازندران به دلیل برخورداری از سواحل زیبا و جاذبه‌های طبیعی، هرساله میزبان جمع زیادی از هموطنان و مسافران از سراسر کشور هستند، افزود: مردم این استان‌ها از دستگاه‌های مسئول درخواست می‌کنند با معدود افرادی که حقوق شهروندی و ضوابط قانونی را رعایت نمی‌کنند، برخورد کنند.

سردار قاسم رضایی افزود: مجموعه انتظامی مانند سال‌های گذشته، برای تأمین امنیت عمومی و آرامش مردم، در سواحل حضور فعال دارد و گشت‌های انتظامی برای مدیریت بهتر شرایط و استفاده ایمن مردم از این ظرفیت‌ها برقرار است.

وی با تأکید بر اینکه پلیس اجازه بروز رفتار‌های خلاف قانون و هنجارشکنانه را نخواهد داد، افزود: در این مسیر، همکاری استانداری، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها، شهرداری‌ها و دستگاه‌های فرهنگی، با محوریت ائمه جمعه و نمایندگان ولی فقیه، از اهمیت بالایی برخوردار است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: نداشتن پلاک یا مخدوش‌کردن آن جرم است و با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌شود.

سردار رضایی همچنین با اشاره به حجم بالای سفر‌ها به استان‌های شمالی، گفت: با وجود ثبت بیش از ۶ میلیون تردد خودرویی مربوط به مسافران ورودی به گیلان، خوشبختانه در حوزه مدیریت ترافیک، کاهش تصادفات، جان‌باختگان و خسارات ناشی از حوادث را شاهد هستیم.

سردار رضایی، گیلان را از استان‌های برتر در حوزه مدیریت راه و ترافیک دانست و تأکید کرد: استمرار این موفقیت‌ها به همکاری و همراهی مردم، رانندگان و همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

وی در پایان از مردم خواست مانند گذشته با پلیس همکاری کنند و با ارائه اطلاعات و رعایت قوانین، در کاهش جرایم، تسریع در کشف آنها و ارتقای امنیت عمومی نقش‌آفرینی کنند.

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