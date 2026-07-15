پایان مأموریت پیروز قربانی در شیراز/ مجتبی حسینی سرمربی جدید فجرسپاسی شد

به گزارش ایلنا، باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز با انتشار پیامی رسمی از پایان همکاری با پیروز قربانی خبر داد تا پرونده حضور دو ساله این سرمربی در جمع زردپوشان شیرازی بسته شود.

باشگاه فجر سپاسی با انتشار پوستری ضمن قدردانی از تلاش‌های پیروز قربانی، در پیامی خطاب به وی نوشت: ممنون بابت همه تلاش‌ها و زحماتی که برای موفقیت فجر شهید سپاسی کشیدید. پیروز قربانی عزیز، در ادامه مسیر زندگی و فوتبالی برای شما آرزوی موفقیت داریم.

قربانی دو فصل پیش هدایت فجر سپاسی را برعهده گرفت و توانست با کسب عنوان قهرمانی لیگ دسته اول و صعودی زودهنگام، نماینده فوتبال فارس را پس از چند سال دوری به لیگ برتر بازگرداند.

فجر سپاسی در فصل گذشته لیگ برتر نیز با هدایت قربانی عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت و موفق شد برابر تیم‌های مدعی همچون تراکتور، پرسپولیس و گل‌گهر به پیروزی برسد.

پیروز قربانی در مجموع طی دو فصل حضور روی نیمکت فجر سپاسی، در ۵۷ مسابقه هدایت این تیم را بر عهده داشت که حاصل آن ۲۷ پیروزی، ۱۵ تساوی و ۱۵ شکست بود.

فجر سپاسی تا پایان هفته بیست‌وسوم فصل گذشته لیگ برتر با کسب هشت پیروزی، شش تساوی و ۹ شکست و مجموع ۳۰ امتیاز در رتبه هشتم جدول ۱۶ تیمی مسابقات قرار داشت.

پس از هفته‌ها گمانه‌زنی و بررسی گزینه‌های مختلف، مدیران باشگاه فجر سپاسی در نهایت مجتبی حسینی را به عنوان سرمربی جدید این تیم انتخاب کردند تا هدایت نماینده فوتبال فارس در فصل جدید لیگ برتر را بر عهده بگیرد.

در روزهای گذشته نام مربیانی همچون وحید رضایی، علی کلانتری و مهدی رجب‌زاده در کنار مجتبی حسینی به عنوان گزینه‌های هدایت فجر مطرح شده بود، اما در نهایت مدیران باشگاه با بررسی برنامه‌های فنی و شرایط موجود، حسینی را برای هدایت زردپوشان برگزیدند.

مجتبی حسینی از مربیان باسابقه فوتبال ایران به شمار می‌رود و سابقه فعالیت در تیم‌های مختلف لیگ برتری را در کارنامه دارد. او به فوتبال منظم، استفاده از بازیکنان جوان و ارائه بازی‌های تاکتیکی شناخته می‌شود.

با انتخاب حسینی، فصل تازه‌ای در فجر سپاسی آغاز شده است؛ تیمی که پس از تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر، حالا به دنبال حضوری موفق‌تر و رقابتی‌تر در فصل پیش رو است.

نخستین جلسه تمرینی فجر شهید سپاسی نیز عصر امروز از ساعت ۱۷ در زمین اختصاصی باشگاه برگزار خواهد شد تا شاگردان مجتبی حسینی رسماً تمرینات خود را برای حضور در فصل جدید لیگ برتر آغاز کنند.

هواداران فوتبال فارس امیدوارند با تکمیل هرچه سریع‌تر فهرست بازیکنان و آغاز برنامه‌های آماده‌سازی، فجر سپاسی با آمادگی کامل وارد رقابت‌های لیگ برتر شده و بار دیگر نام فوتبال شیراز را در سطح اول فوتبال کشور پررنگ کند.

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