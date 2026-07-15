فرماندار دهلران خبرداد؛
حمله امریکا به یک واحد آب معدنی در دهلران ایلام
فرماندار دهلران گفت: دشمن آمریکایی بامداد چهارشنبه با شلیک سه پرتابه، یک واحد تولید آب معدنی در بخش مرزی موسیان از توابع شهرستان دهلران را هدف قرار داد.
به گزارش ایلنا از ایلام، مراد یگانه گفت: دشمن آمریکایی حوالی ساعت ۲:۳۰ بامداد چهارشنبه یک واحد تولید آب معدنی در حاشیه یکی از روستاهای بخش مرزی موسیان را هدف گرفت.
وی افزود: این حمله با شلیک سه پرتابه انجام شد و در پی آن بخشی از تجهیزات و تأسیسات این واحد تولیدی آسیب دید.
وی اظهار داشت: که این تجاوز هیچگونه تلفات جانی در پی نداشت و خسارتهای وارد شده تنها متوجه زیرساختها و تجهیزات واحد صنعتی بوده است.
یگانه با محکوم کردن این اقدام، آن را ادامه حملات دشمن آمریکایی علیه زیرساختهای کشور دانست.
شهر موسیان از توابع دهلران در ۲۲ کیلومتری مرکز این شهرستان و ۲۳۰ کیلومتری جنوب ایلام واقع شده است.