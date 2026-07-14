نماینده مجلس واکنش نشان داد:
تحت هیچ شرایطی اجازه واگذاری تیم فوتبال آلومینیوم اراک داده نمیشود
نماینده مردم شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به خبر واگذاری تیم فوتبال آلومینیوم اراک واکنش نشان داده و در این خصوص گفت: تحت هیچ شرایطی اجازه واگذاری تیم فوتبال آلومینیوم اراک داده نمیشود.
به گزارش ایلنا، نادرقلی ابراهیمی به شایعات مربوط به انتقال یا فروش امتیاز تیم فوتبال آلومینیوم اراک اشاره داشته و افزود: سال گذشته اجازه ندادیم چنین اتفاقی رخ دهد و سال جاری هم اجازه نخواهیم داد چرا که پشت این تیم مردم استان هستند و نمیتوان فرصت نشاط، امید و انگیزه را از جوانان اراک و استان مرکزی گرفت.
وی بر ضرورت تقویت تیم فوتبال آلومینیوم اراک تأکید کرده و در این خصوص ادامه داد: این تیم باید ارتقاء پیدا کند و میزان حمایتها از آن حداقل 2 برابر شود. هدف این است که تیم فوتبال آلومینیوم در لیگ برتر جزء تیمهای بالای جدول باشد و برای رسیدن به چنین جایگاهی باید با برنامهریزی و حمایت جدی حرکت کنیم.
نماینده مردم شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به پیشرفت برخی باشگاههای لیگ برتری به ویژه تیم آلومینیوم اشاره کرده و اظهار داشت: باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک نمونه یک باشگاه حرفهای است که توانسته مجوز حرفهای خود را برای فصل آینده لیگ برتر کسب کند و جایگاه ویژهای داشته باشد.
ابراهیمی خواستار افزایش حمایتهای مالی از تیم فوتبال آلومینیوم اراک در قالب مسئولیت اجتماعی شده و تصریح کرد: شرکتهای تولیدی و صنعتی که از ظرفیتهای استان مرکزی بهرهمند میشوند، باید در قبال ورزش و نشاط اجتماعی نیز مسؤولیتپذیر باشند. در این راستا باید حمایت بیشتری از تیم فوتبال آلومینیوم داشته باشند.
وی بر حفظ انسجام مدیریتی باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک تأکید کرده و در این رابطه بیان داشت: هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم اراک باید یکپارچه و منسجم باشد و از ورود افراد غیرمرتبط و غیروابسته به مجموعه آلومینیوم جلوگیری شود. چرا که ایجاد چنددستگی فقط مشکلات و چالشهای این باشگاه را افزایش میدهد.
نماینده مردم شهرستانهای اراک، کمیجان و خنداب در مجلس به موضوع سازماندهی حمایتهای مالی از این تیم اشاره کرده و در این خصوص تأکید کرد: حمایت مالی از تیم فوتبال آلومینیوم اراک نباید تنها بر دوش یک مجموعه باشد. در این راستا باید با مشارکت اسپانسرها، کنسرسیومی از حامیان مالی ایجاد و تقویت شود.
ابراهیمی ابراز داشت: به شهروندان استان مرکزی این اطمینان را میدهیم که تیم فوتبال آلومینیوم اراک در استان باقی خواهد ماند و اجازه هیچگونه واگذاری داده نمیشود. در این راستا هر اقدامی که به ضرر منافع شهروندان، نشاط اجتماعی و آینده جوانان این استان باشد، با برخورد جدی نمایندگان مجلس روبهرو خواهد شد.