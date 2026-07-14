سقوط سمند به دره ۵۰ متری آتشگاه کرج/یک زن جان باخت، راننده مصدوم شد

به گزارش ایلنا، سعید قدمی، معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج، اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سمند در جاده آتشگاه به سمت روستای دروان، نیروهای عملیاتی از ایستگاه‌های ۲ و ۹ بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد خودروی سمند به دلیل انحراف از مسیر، به داخل دره‌ای با عمق تقریبی ۵۰ متر سقوط کرده است.

قدمی با بیان اینکه در این حادثه راننده خودرو، مردی حدود ۳۵ ساله، در داخل خودرو محبوس و مصدوم شده بود، گفت: سرنشین خودرو، زنی حدود ۳۰ ساله، بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج تصریح کرد: آتش‌نشانان پس از انجام عملیات امداد و نجات، افراد را از داخل خودرو خارج کرده و مصدوم را برای انتقال به مرکز درمانی و پیکر فرد جان‌باخته را برای انجام مراحل قانونی به عوامل اورژانس و نیروی انتظامی تحویل دادند.

وی خاطرنشان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۰ نیروی عملیاتی به همراه چهار دستگاه خودروی امدادی در محل حضور یافتند.

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