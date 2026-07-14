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شناسایی ۲۶۰۰ انشعاب آب غیرمجاز در قزوین

شناسایی ۲۶۰۰ انشعاب آب غیرمجاز در قزوین
کد خبر : 1812966
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رئیس شورای هماهنگی صنعت آب و برق استان قزوین از شناسایی و ساماندهی ۲ هزار و ۶۱۴ فقره انشعاب و مصرف غیرمجاز در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت حجم آب بازیابی شده از این تخلفات معادل مصرف ماهانه بیش از ۳ هزار خانوار است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی با تشریح عملکرد مشترک واحدهای بهره‌برداری، حقوقی و خدمات مشترکان شرکت آبفای استان گفت: از مجموع تخلفات شناسایی شده، ۸۶۲ مورد مربوط به دستبرد مستقیم به شبکه و یک هزار و ۷۵۲ مورد مربوط به مصارف غیرمجاز پشت‌کنتوری بوده است.

وی با اشاره به بازگشت بیش از ۳۳۲ هزار و ۷۹۲ مترمکعب آب به شبکه آبرسانی و چرخه توزیع افزود: با ساماندهی این انشعابات، از هدررفت حجمی از آب جلوگیری شد که با در نظر گرفتن الگوی مصرف ۱۱ مترمکعبی، می‌تواند نیاز حدود ۳ هزار و ۲۵ خانوار را در یک ماه به طور کامل تأمین کند.

مدیرعامل شرکت آبفای استان قزوین همچنین از برخورد قاطع قانونی با متخلفان خبر داد و خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های واحد حقوقی، در حال حاضر ۹ شعبه ویژه در مراجع قضایی استان برای رسیدگی به پرونده‌های آب و فاضلاب و برخورد با سارقان آب تشکیل شده است.

بیرنوندی در پایان با تأکید بر اهمیت نظارت همگانی و مسئولیت اجتماعی شهروندان، از فعال شدن ظرفیت «سوت‌زنی» در این شرکت خبر داد و گفت: از شهروندان عزیز درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه انشعاب غیرمجاز یا مصارف مشکوک و دستبرد به شبکه، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۲۲ اطلاع‌رسانی کنند.  

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