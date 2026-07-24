به گزارش خبرنگار ایلنا از گرگان، در چارچوب برنامه‌های توسعه زراعت چوب، استفاده از ظرفیت کارخانجات صنایع سلولزی برای پشتیبانی از کشتکاران، پرداخت تسهیلات آسان و کم‌دردسر به زارعین خرده‌مالک و شناسایی اراضی دولتی بلااستفاده از جمله محورهای اصلی این طرح به شمار می‌رود. همچنین حمایت از تولیدکنندگان نهال استاندارد در استان برای تأمین نهال مورد نیاز، ترویج روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای با ارائه وام‌های کم‌بهره یا بلاعوض، و تحقیق روی گونه‌های مقاوم اکالیپتوس جهت سازگاری با سرما، یخ‌زدگی و شوری خاک از برنامه‌های در دست اجراست.

یکی از اقدامات مهم برای تأمین آب پایدار این طرح، احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و انتقال پساب تصفیه‌شده به اراضی زراعت چوب در شهرستان‌های گنبد، آق‌قلا، گمیشان و ترکمن است؛ اقدامی که می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف آب شیرین، زمینه توسعه کشت در اراضی کم‌آب را فراهم کند.

کارشناسان حوزه منابع طبیعی معتقدند اجرای گسترده زراعت چوب در گلستان می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان، توسعه صنایع پایین‌دستی، کاهش قاچاق چوب و حفاظت از جنگل‌های هیرکانی کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح در گرو حمایت عملی مسئولان، تسهیل قوانین، تخصیص بودجه، رفع موانع اداری و همراهی دستگاه‌های اجرایی است.

در شرایطی که کشور با کمبود مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ مواجه است، گلستان فرصت آن را دارد که با اجرای کامل این طرح، نقش مهمی در تأمین نیازهای ملی ایفا کند. اکنون زمان آن رسیده که حمایت‌ها از مرحله گفت‌وگو فراتر رفته و به اقدامات عملی تبدیل شود تا زراعت چوب به یک محور توسعه پایدار در استان بدل گردد.

با توجه به گستره اراضی مستعد و شرایط اقلیمی ویژه، استان گلستان ظرفیت آن را دارد که به یکی از مهم‌ترین مناطق پیشرو در اجرای زراعت چوب در کشور تبدیل شود.

کارشناسان تأکید می‌کنند که اگر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و مدیریت‌های محلی با نگاه حمایتی وارد عمل شوند، این طرح می‌تواند علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع چوب و کاغذ، زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در گلستان باشد. اکنون زمان آن رسیده که مسئولان با تسهیل قوانین، رفع موانع اداری و تخصیص منابع لازم، مسیر اجرای کامل این طرح ملی را هموار کنند تا زراعت چوب به یکی از محورهای توسعه پایدار استان تبدیل شود.

رسول مقسّم، رئیس اداره جنگل‌کاری، پارک‌ها و ذخیره‌گاه‌های جنگلی منابع طبیعی گلستان درگفت وگو با ایلنا، از برنامه‌های این اداره برای توسعه زراعت چوب در استان خبر داد و مجموعه‌ای از اقدامات اجرایی و حمایتی را تشریح کرد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت کارخانجات صنایع سلولزی برای اجرای طرح‌های زراعت چوب و تدوین سازوکارهای جدید برای پرداخت تسهیلات به زارعین خرده‌مالک از اولویت‌های اصلی این برنامه است. وی همچنین بر شناسایی اراضی دولتی بلااستفاده و الزام دستگاه‌های اجرایی به ورود در طرح زراعت چوب تأکید کرد.

وی استفاده از رسانه‌های ملی برای ترویج و آموزش، حمایت از تولیدکنندگان نهال استاندارد در استان و تسهیل احاله مدیریت اراضی ملی در سطوح کم بدون مزایده را از دیگر محورهای این طرح عنوان کرد.

مقسّم با اشاره به شرایط اقلیمی گلستان، از تحقیق و پژوهش روی ارقام جدید اکالیپتوس مقاوم به سرما، یخ‌زدگی و شوری خاک خبر داد و افزود: توسعه روش‌های نوین آبیاری قطره‌ای با ارائه تسهیلات بلاعوض یا کم‌بهره برای کشتکاران، به‌ویژه مالکان اراضی کوچک، در دستور کار قرار دارد.

او همچنین احداث تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و انتقال پساب تصفیه‌شده به اراضی زراعت چوب در شهرستان‌های گنبد، آق‌قلا، گمیشان و ترکمن را از برنامه‌های مهم در راستای تأمین آب پایدار برای این طرح اعلام کرد. درختکاری فقط ۲۰ درصد مسیر است و ۸۰ درصد موفقیت به مراقبت و نگهداری بستگی دارد.

وی گفت: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار اصله نهال و بوته در بخش جنگل و مرتع کاشته و موفق شده تمامی تعهدات خود را محقق کند. گلستان به عنوان یکی از استان‌های برخوردار از جنگل‌های هیرکانی و منابع طبیعی ارزشمند، سهم قابل توجهی در این طرح ملی برعهده گرفت.

مقسّم با اشاره به اهمیت راهبردی زراعت چوب در تأمین پایدار مواد اولیه صنایع سلولزی و کاهش فشار بر جنگل‌های طبیعی، گفت اجرای این برنامه‌ها می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان داشته باشد. هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت مالی از زارعین و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، سه رکن اصلی موفقیت طرح زراعت چوب در گلستان است و افزود منابع طبیعی استان آماده همکاری گسترده با بخش خصوصی، نهادهای پژوهشی و کشاورزان برای تحقق اهداف این برنامه ملی است.

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