مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان مطرح کرد؛
تدوین برنامهای گسترده برای توسعه زیرساختهای آبی استان/۲۰ سد در مرحله مطالعات قرار دارن
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان از تدوین برنامهای گسترده برای توسعه زیرساختهای آبی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۰ سد در استان در مرحله مطالعات قرار دارند که از این تعداد، ۱۲ سد به عنوان طرحهای اولویتدار انتخاب شدهاند.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاکاوند در گفت و گو با خبرنگاران از قرار گرفتن ۱۲ سد در اولویت مطالعات اجرایی استان خبر داد و اظهار داشت: برای تکمیل مطالعات این سدها ۸۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تاکنون ۵۰ درصد آن تأمین شده است. همزمان، تکمیل ۶ سد در دست اجرا و ایستگاههای پمپاژ استان به بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد؛ رقمی که میتواند آینده منابع آب و کشاورزی لرستان را متحول کند.
وی افزود: برای تکمیل مطالعات این ۱۲ سد، حدود ۸۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است که تاکنون ۵۰ درصد این اعتبار به تصویب رسیده و مابقی نیز در سال آینده تأمین خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان گفت: با تأمین کامل منابع مالی، پیشبینی میشود مطالعات این سدها ظرف دو سال آینده به پایان برسد و زمینه برای ورود این پروژهها به مراحل اجرایی فراهم شود.
کاکاوند همچنین با اشاره به پروژههای نیمهتمام سدسازی در استان گفت: هماکنون ۶ سد در حال اجرا هستند که برای تکمیل آنها بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این سدها در مجموع دارای ظرفیتی معادل ۱۲۱ میلیون مترمکعب ذخیره آب خواهند بود و نقش مهمی در مدیریت منابع آب، تأمین آب شرب، توسعه کشاورزی و مهار روانآبها ایفا خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه شبکههای آبیاری و ایستگاههای پمپاژ تصریح کرد: برای تکمیل ایستگاههای پمپاژ و توسعه شبکه آبیاری ۱۸ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان نیز حدود ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای لرستان تأکید کرد که تأمین اعتبارات مورد نیاز برای این پروژهها، علاوه بر افزایش بهرهوری منابع آب، میتواند زمینهساز رونق کشاورزی، ایجاد اشتغال و شتاببخشی به توسعه اقتصادی استان لرستان باشند.