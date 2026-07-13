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آتش سوزی در بازار کفاشان تبریز/ ۲ نفر مصدوم شدند

آتش سوزی در بازار کفاشان تبریز/ ۲ نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1812754
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سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: امروز وقوع آتش سوزی در بازار کفاشان تبریز، ۲ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادی نیا دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران، اظهار کرد: امروز گزارش وقوع یک آتش سوزی در بازار کفاشان تبریز به مرکز دیسپچ استان اطلاع داده شد.

وی افزود: بلافاصله بعد از دریافت گزارش، آمبولانس و عوامل امدادی به محل حریق اعزام شدند.

وی ادامه داد: در این حادثه که یک مغازه دچار آتش سوزی شده بود، ۲ نفر مصدوم بودند که در محل حادثه به صورت سرپایی توسط عوامل اورژانس درمان شدند.

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