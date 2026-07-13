33 دستگاه پرینتر قاچاق در توقیف پلیس قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: درراستای تداوم طرح های مقابله باقاچاق کالا و ارز، ماموران یگان امداد شهرستان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در محور های مواصلاتی، به یک دستگاه خودرو پراید وانت مشکوک شده و برای بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو در بازرسی از آن، 33 دستگاه پرینتر سه بعدی خارجی قاچاق کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیرکردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه ارزش ریالی اقلام کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 20 میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ جمالی در پایان گفت: سودجویان و متخلفان اقتصاد داخلی کشور بدانند، پلیس با اشراف اطلاعاتی و کنترل تحرکات، با هرگونه فعالیت سودجویانه، قاطعانه برخورد خواهد نمود.

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