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کشف 13 دستگاه ماینر غیرمجاز در محمودآباد نمونه

کشف 13 دستگاه ماینر غیرمجاز در محمودآباد نمونه
کد خبر : 1812618
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رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان قزوین از کشف 13 دستگاه ماینر غیر مجاز به ارزش 10 میلیارد ریال از 2 واحد مسکونی در شهر محمود آباد نمونه و قزوین خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین فتحی‌زاده در شرح این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان  با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیر مجاز در یک واحد مسکونی در شهر محمود آباد نمونه مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی با مقام قضایی و همراهی ماموران اداره برق به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، 10 دستگاه ماینر غیرمجاز که به منظور استخراج ارز دیجیتال به صورت غیرقانونی در حال فعالیت بود، کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی با اشاره به اینکه ماموران در اقدامی دیگر از یک واحد مسکونی در شهر قزوین 3 دستگاه ماینر غیرمجاز نیز کشف کردند، خاطرنشان کرد: کارشناسان ارزش دستگاه‌ های کشف شده را بالغ بر 10 میلیارد ریال برآورد کرده اند.

سرهنگ فتحی زاده در پایان با بیان اینکه در این رابطه 2 متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، تصریح کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبرو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می کند.

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