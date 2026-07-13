به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح این خبر گفت: در راستای طرح های مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلت های غیرمجاز، ماموران انتظامی بخش محمدیه شهرستان البرز حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتور سنگین غیرمجاز فاقد پلاک را که در حال تردد درسطح شهر بود، متوقف کردند.

وی افزود: پس از توقف موتورسیکلت و بررسی های کارشناسی توسط ماموران مشخص شد، موتور فوق از نوع هندا 1300 سی سی غیرمجاز قاچاق است، که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده، که پس از هماهنگی با مرجع قضایی به مقر انتظامی منتقل شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان بابیان اینکه ارزش موتورسنگین قاچاق برابر نظر کارشناسان مربوطه بالغ بر 10 میلیارد ریال اعلام شده است، خاطرنشان کرد: راکب دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

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