به گزارش ایلنا، امین‌الله قربانی کشکولی گفت: این رویداد با حضور شاعران منتخب اقوام و عشایر از سراسر کشور، شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیرماه در میدان معلم شیراز برگزار خواهد شد.

کشکولی با اشاره به پیشینه ۱۶ ساله این سوگواره در شناسایی، معرفی و حمایت از شاعران متعهد و ارزشی، اظهار کرد: سوگواره شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و عشایر کشور طی سال‌های گذشته توانسته است به بستری برای پیوند میان سه مؤلفه «دین، هنر و حماسه» تبدیل شود و نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و ادبی اقوام ایرانی ایفا کند.

وی افزود: در شانزدهمین دوره این روگواره، شاعران منتخب از اقوام مختلف کشور با زبان‌ها، گویش‌ها و پوشش‌های متنوع حضور خواهند یافت تا جلوه‌ای از وحدت ملی و فرهنگی ایران اسلامی و ارادت مشترک اقوام به فرهنگ عاشورا را به نمایش بگذارند.

دبیر سوگواره شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و عشایر کشور با قدردانی از نقش‌آفرینی اقوام و عشایر در صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور، گفت: جامعه عشایری ایران همواره در بزنگاه‌های تاریخی، از دفاع از مرزها تا پاسداری از ارزش‌های ملی و دینی، حضوری اثرگذار و تعیین‌کننده داشته است.

قربانی کشکولی همچنین با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به فرهنگ و هویت عشایری، تصریح کرد: کمبود مراکز فرهنگی تخصصی و نبود متولیان مشخص برای حمایت از فرهنگ اصیل عشایر، موجب شده بخشی از آیین‌ها، نمادها و ارزش‌های فرهنگی این جامعه در معرض فراموشی قرار گیرد.

وی ادامه داد: حفظ و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده نیازمند برنامه‌ریزی، حمایت و مشارکت جدی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور است.

دبیر سوگواره شعر عاشورایی اقوام، مذاهب و عشایر کشور برگزاری این رویداد را حرکتی مردمی و فرهنگی برای معرفی ظرفیت‌ها و ارزش‌های جامعه عشایری و اقوام ایران دانست و تأکید کرد: این سوگواره تلاشی برای تقویت همبستگی ملی، پاسداشت فرهنگ عاشورایی و انعکاس صدای اصیل و هویت‌مند اقوام و عشایر کشور است.

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