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تأکید بر نقش محوری «آگاهی‌بخشی» در کاهش مشکلات زائران اربعین

تأکید بر نقش محوری «آگاهی‌بخشی» در کاهش مشکلات زائران اربعین
کد خبر : 1812448
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مدیرکل سیاسی و رئیس کمیته سیاسی و کنسولی اربعین در نشست اربعین تاکید کرد: آشنایی با قوانین و مقررات و آداب و رسوم کشور میزبان توسط زائرین در اجتماع اربعین بسیاری از مشکلات رائرین را مرتفع خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدنصیری مدیرکل سیاسی و رئیس کمیته سیاسی و کنسولی اربعین در نشست اربعین تاکید کرد: آشنایی با قوانین و مقررات و آداب و رسوم کشور میزبان توسط زائرین در اجتماع اربعین بسیاری از مشکلات رائرین را مرتفع خواهد کرد.

نصیری گفت: اربعین بزرگترین اجتماع سیاسی جهان اسلام و مسلمان است و این اجتماع باید موجب تقویت روابط و ارتباطات میان ملتها و کشورها گردد.

رییس کمیته سیاسی و کنسولی اربعین بیان داشت: ثبت نام در سامانه سازمان حج و خروج از مرزهای رسمی با گذرنامه های قانونی و معتبر الزامی و مورد تاکید است.

نصیری خاطرنشان کرد: زائرین از همراه داشتن اسناد هویتی اضافی خود داری نمایند و صرف همراه داشتن گذر نامه و کارت ملی کفایت می کند زیرا مکمن است حفاظت از اسناد هویتی  دشوار و سخت باشد و یا مفقود گردند و موجب سوء استفاده افراد بیگانه و سرویس های خارجی قرار گیرد بنابراین زائرین از همراه داستن مدارک اضافی پرهیز نمایند.

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