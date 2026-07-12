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رئیس پلیس آگاهی استان خبر داد:

دستگیری عامل قتل جوان 17 ساله در شهرستان بندرعباس

دستگیری عامل قتل جوان 17 ساله در شهرستان بندرعباس
کد خبر : 1812337
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رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان به دستگیری یک قاتل فراری در مرکز استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: با تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی این استان متهم به قتل عمد یک جوان 17 ساله در شهرستان بندرعباس شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی لشکری افزود: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل یک جوان 17 ساله در میدان شاه‌حسینی شهرستان بندرعباس، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی استان هرمزگان قرار گرفت و پیگیری‌ها برای دستگیری قاتل آغاز شد.

وی به اقدامات پلیسی انجام شده برای پیگیری پرونده اشاره کرده و ادامه داد: کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی استان هرمزگان با بهره‌گیری از اقدامات فنی پیشرفته و برررسی میدانی دقیق و تحلیل صحنه جرم، توانستند به سرعت هویت عامل این جنایت را شناسایی کنند.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان اظهار داشت: مأموران اداره مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی این استان پس از استخراج اطلاعات مطلع شدند که متهم پس از ارتکاب قتل برای گریز از عدالت به استان‌های همجوار متواری شده است، اما قصد بازگشت به استان هرمزگان را دارد.

سرهنگ لشکری به دستگیری متهم اشاره داشته و تصریح کرد: در همین راستا، با اجرای یک عملیات هوشمندانه و غافلگیرانه در ایست و بازرسی شهید میرزایی شهرستان بندرعباس، متهم هنگام عبور از کنترل پلیس در یکی از خودروهای عبوری شناسایی و بلافاصله بازداشت شد.

وی بیان داشت: متهم که یک جوان 24 ساله است، در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل اعتراف کرده و اظهار داشته به دلیل اختلاف شخصی با مقتول درگیر شده است. وی با استفاده از سلاح سرد (چاقو) ضربه‌ای به ناحیه قفسه سینه مقتول وارد کرده که منجر به فوت جوان 17 ساله شده است.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان به اقدامات انتظامی و قضایی انجام شده برای رسیدگی به این پرونده نزاع و درگیری منجر به قتل اشاره داشته و تأکید کرد: قاتل پس از دستگیری و بازجویی، با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده و با قرار مناسب روانه زندان شده است.

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