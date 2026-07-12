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استانداری اعلام کرد:

شهادت یک مدیر مخابراتی استان هرمزگان در حمله آمریکا به جزایر هرمزگان

شهادت یک مدیر مخابراتی استان هرمزگان در حمله آمریکا به جزایر هرمزگان
کد خبر : 1812308
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استانداری هرمزگان با صدور اطلاعیه‌ای به شهادت یک مسئول مخابراتی در استان اشاره داشته و در این خصوص اعلام کرد: یکی از مدیران مخابراتی این استان در حمله ارتش تروریستی آمریکا به جزیره فارور بندرلنگه به شهادت رسید.

به گزارش ایلنا: در این اطلاعیه آمده است: در پی حمله ساعاتی پیش دشمن آمریکایی به جزیره فارور بندرلنگه، رییس شجاع و وظیفه‌شناس اداره نگهداری همراه اول هرمزگان حین انجام ماموریت پایدار سازی شبکه ارتباطی همراه به شهادت رسید.

در اطلاعیه صادر شده از سوی استانداری هرمزگان عنوان شده است: شهید نوح مهدوی رئیس اداره نگهداری همراه اول استان هرمزگان است که اهل شهرستان بندرلنگه بود. همچنین ۲ همکار دیگر این شهید نیز در حمله فوق مصدوم شدند. 

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