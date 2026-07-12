خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون بهداشت علوم پزشکی استان خبر داد:

ارائه 3380 خدمت رایگان دندانپزشکی در مناطق کم‌برخوردار استان مرکزی

ارائه 3380 خدمت رایگان دندانپزشکی در مناطق کم‌برخوردار استان مرکزی
کد خبر : 1812272
لینک کوتاه کپی شد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: 3380 خدمت رایگان دندانپزشکی به ساکنان مناطق کم‌برخوردار این استان ارائه شد. این اقدامات در راستای برنامه ارتقاء سلامت دهان و دندان و با هدف توسعه عدالت در سلامت و افزایش دسترسی گروه‌های آسیب‌پذیر به خدمات درمانی صورت گرفت.

به گزارش ایلنا، جواد جواهری به تشکیل کمیته اجرایی سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی پس از ابلاغ دستورالعمل وزارت بهداشت در آبان ماه سال 1404 اشاره داشته و در این رابطه افزود: توسعه همکاری‌های بین‌بخشی بستر مناسبی را برای خدمت‌رسانی به مناطق محروم فراهم کرده است.

وی ادامه داد: انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با کمیته امداد، یکی از اقدامات راهبردی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی است. انعقاد این تفاهم‌نامه، زمینه ارائه خدمات تخصصی شامل معاینه، فیشورسیلانت و ترمیم دندان را برای کودکان 6 تا 14 سال تحت پوشش این نهاد حمایتی فراهم ساخته است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به دیگر اقدامات انجام شده برای مناطق کم‌برخودار اشاره کرده و اظهار داشت: فعالیت مستمر کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق روستایی و کم‌برخوردار شهرستان‌های شازند، فراهان، خنداب و مراکز نگهداری توان‌خواهان از دیگر برنامه‌های اجرا شده است.

جواهری به جزئیات خدمات ارائه شده در کلینیک سیار دندانپزشکی اشاره داشته و تصریح کرد: این خدمات شامل 1500 مورد معاینه، 516 مورد ترمیم کامپوزیت، 409 مورد کشیدن دندان، 416 مورد فیشورسیلانت، 372 مورد ترمیم آمالگام، 105 مورد جرم‌گیری، 47 مورد پالپوتومی و 15 مورد درمان پالپ زنده است.

وی به اقدامات پیش روی این معاونت اشاره کرده و بیان داشت: تداوم برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی با هدف ارتقاء شاخص‌های سلامت و کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات دندانپزشکی از مهمترین اقدامات پیش روی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی برای خدمات‌رسانی به مناطق محروم است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل