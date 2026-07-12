معاون بهداشت علوم پزشکی استان خبر داد:
ارائه 3380 خدمت رایگان دندانپزشکی در مناطق کمبرخوردار استان مرکزی
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: 3380 خدمت رایگان دندانپزشکی به ساکنان مناطق کمبرخوردار این استان ارائه شد. این اقدامات در راستای برنامه ارتقاء سلامت دهان و دندان و با هدف توسعه عدالت در سلامت و افزایش دسترسی گروههای آسیبپذیر به خدمات درمانی صورت گرفت.
به گزارش ایلنا، جواد جواهری به تشکیل کمیته اجرایی سلامت دهان و دندان دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی پس از ابلاغ دستورالعمل وزارت بهداشت در آبان ماه سال 1404 اشاره داشته و در این رابطه افزود: توسعه همکاریهای بینبخشی بستر مناسبی را برای خدمترسانی به مناطق محروم فراهم کرده است.
وی ادامه داد: انعقاد تفاهمنامه همکاری با کمیته امداد، یکی از اقدامات راهبردی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی است. انعقاد این تفاهمنامه، زمینه ارائه خدمات تخصصی شامل معاینه، فیشورسیلانت و ترمیم دندان را برای کودکان 6 تا 14 سال تحت پوشش این نهاد حمایتی فراهم ساخته است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به دیگر اقدامات انجام شده برای مناطق کمبرخودار اشاره کرده و اظهار داشت: فعالیت مستمر کلینیک سیار دندانپزشکی در مناطق روستایی و کمبرخوردار شهرستانهای شازند، فراهان، خنداب و مراکز نگهداری توانخواهان از دیگر برنامههای اجرا شده است.
جواهری به جزئیات خدمات ارائه شده در کلینیک سیار دندانپزشکی اشاره داشته و تصریح کرد: این خدمات شامل 1500 مورد معاینه، 516 مورد ترمیم کامپوزیت، 409 مورد کشیدن دندان، 416 مورد فیشورسیلانت، 372 مورد ترمیم آمالگام، 105 مورد جرمگیری، 47 مورد پالپوتومی و 15 مورد درمان پالپ زنده است.
وی به اقدامات پیش روی این معاونت اشاره کرده و بیان داشت: تداوم برنامههای پیشگیرانه و آموزشی با هدف ارتقاء شاخصهای سلامت و کاهش نابرابری در دسترسی به خدمات دندانپزشکی از مهمترین اقدامات پیش روی معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی برای خدماترسانی به مناطق محروم است.