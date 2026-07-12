دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:
کارگر قلب تپنده اقتصاد کشور است/ تأکید بر تداوم راه رهبر شهید
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، بر نقش محوری جامعه کارگری در پیشرفت کشور تأکید کرد و گفت: کارگران مازندران با تجدید میثاق با آرمانهای رهبر شهید، بر استمرار حمایت از نظام جمهوری اسلامی، عدالت اجتماعی و صیانت از تولید و حقوق کارگران تأکید دارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران، روز یکشنبه در مراسم یادبود رهبر شهید که به همت ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و با همکاری شورای هماهنگی رفاه استان، بسیج کارگران و کارخانجات، کانون بازنشستگان، کانون کارفرمایان، خانه کارگر و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در مسجد محمد رسولالله(ص) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، اظهار کرد: جامعه کارگری ایران اسلامی راه و آرمانهای ایشان را چراغ راه خود میداند و همواره در مسیر حفظ عزت، استقلال و پیشرفت کشور گام برخواهد داشت.
وی با اشاره به جایگاه کارگران در توسعه کشور افزود: کار جوهره حیات و زیربنای پیشرفت هر جامعه است و کارگران بهعنوان قلب تپنده اقتصاد، نقش بیبدیلی در تولید، اشتغال و رونق اقتصادی دارند.
دریابیگی با بیان اینکه رهبر شهید همواره بر حمایت از جامعه کارگری و تحقق عدالت اجتماعی تأکید داشت، گفت: خصوصیسازی باید در چارچوب عدالت، صیانت از حقوق کارگران و تقویت تولید ملی دنبال شود.
وی صریح کرد: جامعه کارگری مازندران با تجدید میثاق با آرمانهای رهبر شهید و اعلام بیعت با آیتالله سید مجتبی خامنهای، بر استمرار حمایت از نظام جمهوری اسلامی و حرکت در مسیر وحدت و خدمت به مردم تأکید دارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران خاطرنشان کرد: جامعه کارگری استان با حفظ انسجام و همدلی، همچنان در کنار نظام و مردم برای اعتلای ایران اسلامی تلاش خواهد کرد.