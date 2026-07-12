تحول اداری زمانی موفق است که در زندگی مردم نمود داشته باشد

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری امروز یکشنبه ۲۲ تیرماه در نشست شورای راهبری تحول اداری استان فارس در شیراز اظهار کرد: تحول اداری باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند خود را با شرایط و اقتضائات زمان تطبیق دهد و برنامه‌های تحول نیز انعطاف‌پذیر بوده و متناسب با تغییر شرایط، قابلیت اصلاح و تکامل داشته باشند.

وی افزود: تحول زمانی ارزشمند است که به تکمیل و تکامل نظام اداری منجر شود و مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.

امیری با اشاره به آغاز فعالیت سامانه فوریت‌های اداری «فواد ۱۲۸» در استان فارس گفت: این سامانه باید به گونه‌ای عمل کند که نقش هشداردهنده و اصلاح‌گر داشته باشد و اگر مردم در زندگی روزمره خود آثار آن را در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رفاه احساس کردند، آن‌گاه می‌توان گفت این سامانه به هدف خود رسیده است.

نماینده عالی دولت در استان فارس ادامه داد: اگر اجرای چنین سامانه‌هایی به بهبود کیفیت خدمت‌رسانی منجر نشود، باید در عملکرد آن‌ها بازنگری شود.

وی با بیان اینکه سامانه «فواد ۱۲۸» به بررسی مسائل ماهیتی و وظایف ذاتی دستگاه‌های اجرایی ورود نمی‌کند، گفت: تمامی سامانه‌های تخصصی دستگاه‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما درخواست‌ها و موضوعات فوری که نیازمند تصمیم‌گیری و رسیدگی سریع هستند، از طریق این سامانه پیگیری می‌شوند.

امیری با اشاره به نقش این سامانه در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی افزود: یکی از شاخص‌های ارزیابی و ارزشیابی دستگاه‌های اجرایی، میزان داده‌های ثبت‌شده در این سامانه خواهد بود و داده‌های حاصل از آن نیز در برنامه‌ریزی‌ها، ارزیابی عملکرد، اصلاح نظام اداری، بازنگری در ساختارها و بهبود فرآیندهای اداری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضرورت همگامی نظام اداری با تحولات حکمرانی

نماینده عالی دولت در فارس در ادامه با اشاره به روند شکل‌گیری ساختارهای حکمرانی در جهان اظهار کرد: در ابتدا دولت‌ها به شکل طبیعی و متناسب با رفتارهای طبیعی مردم شکل گرفتند، اما با پیچیده‌تر شدن زندگی و گسترش جوامع، ساختارهای حکمرانی نیز تغییر کرد و امروز دنیا به سمت دولت‌های با دسترسی باز حرکت کرده است که اقتضائات و الزامات خاص خود را دارند.

امیری ادامه داد: در همین مسیر، ابتدا وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت، اما با پیچیده‌تر شدن زندگی، مفهوم دولت رفاه جایگزین آن شد و یکی از مهم‌ترین الزامات دولت رفاه، ارائه خدمات باکیفیت و افزایش رضایت مردم و ارباب رجوع است.

رئیس شورای اداری استان فارس افزود: امروز دیگر نگاه ارباب و رعیتی معنا ندارد و مردم صاحبان اصلی خدمات هستند و نظام اداری باید در خدمت آنان باشد.

وی با اشاره به تغییر شیوه‌های حکمرانی در کشورهای مختلف گفت: در گذشته در برخی کشورها، اخلاق ضمانت اجرای امور حکمرانی بود، اما با کمرنگ شدن برخی ارزش‌ها، ضوابط اداری جایگزین آن شد.

استاندار فارس بیان کرد: در کشورهای اسلامی علاوه بر الزامات اخلاقی، باید به الزامات، استانداردهای حرفه‌ای و ضوابط اداری نیز توجه شود تا نظام اداری بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز باشد.

رضایتمندی عمومی، معیار سنجش موفقیت تحول اداری

امیری در ادامه با اشاره به سابقه نظام اداری کشور اظهار کرد: نظام اداری ایران به شکل کنونی از حدود سال ۱۳۲۰ شکل گرفت و با تصویب قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ ساختار منسجم‌تری پیدا کرد.

وی با تأکید بر جایگاه کرامت انسانی در آموزه‌های اسلامی گفت: کرامت ذاتی انسان‌ها در تعالیم اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار است و بزرگ‌ترین سرمایه کشور، رضایت مردم است.

استاندار فارس افزود: تحقق کیفیت خدمات نیز نیازمند فراهم شدن پیش‌نیازها، الزامات و اقتضائات لازم است و بدون توجه به این موارد، دستیابی به تحول واقعی در نظام اداری امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: ارتقای کیفیت خدمات ممکن است زمان‌بر باشد و نتایج آن دیرتر حاصل شود، اما در نهایت به نتیجه خواهد رسید.

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