عملیات جستجوی گردشکر مفقود شده در آبشار سوله دوکل ارومیه ادامه دارد

حمید محبوبی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا،با بیان اینکه گزارش سقوط گردشگر بانوی ۴۵ساله در آبشار سوکه‌دوکل منطقه دالامپر شهرستان ارومیه روز جمعه دریافت شده است گفت:نجاتگران پایگاه امداد و نجات کوهستان سیلوانا هلال احمر ارومیه و تیم واکنش سریع (RRT) مرکز استان آذربایجان غربی پس از دریافت گزارش حادثه و کسب اطلاعات از آخرین موقعیت مکانی، بلافاصله با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود:پس از آنکه در موقعیت اثبات شد فرد سقوط کرده یک زن ۴۵ ساله است عملیات جست‌وجو در منطقه آغاز شد که متأسفانه تاکنون فرد مفقودشده پیدا نشده است.

محبوبی گفت: عملیات جستجوی برای یافتن این بانو ادامه دارد

گردشگر مفقود شده استاد دانشگاه ارومیه است

رضازاد رییس دانشگاه ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا بیان کرد:در پی سقوط خانم دکتر پری ملک زاده، استاد گروه نقاشی دانشگاه ارومیه از آبشار سوله دوکل ارومیه در روز جمعه، عملیات جستجو همچنان ادامه دارد.

وی افزود: طی تماس های مکرر با هلال احمر استان، فرماندار ارومیه و سایر نهادها، ضمن تشکر از زحمات آنها، به طور جدی پیگیر عملیات جستجوی این استاد دانشگاه هستیم.

رضازاد با بیان اینکه،ملک زاده یکی از اساتید جوان، پرتلاش و هنرمند دانشگاه ارومیه است گفت:ما از این حادثه بسیار متاسفم شدیم و امیدواریم هر چه سریع تر عملیات نجات وی به سرانجام برسد.‌

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