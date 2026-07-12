خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۲ روز آینده قطع موقت گاز در بخش‌هایی از اصفهان اعمال می‌شود

۲ روز آینده قطع موقت گاز در بخش‌هایی از اصفهان اعمال می‌شود
کد خبر : 1812256
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت گاز استان اصفهان از قطع موقت جریان گاز در برخی خیابان‌ها و کوچه‌های شهر اصفهان به‌دلیل تعمیرات شبکه طی فردا و پس فردا خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل انجام تعمیرات شبکه، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان به‌طور موقت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، خیابان باغ فردوس، خیابان گلخانه چنار مرتضی‌علی و مسیرهای منتهی به آن روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح با قطعی گاز مواجه می‌شوند.

همچنین در ادامه این عملیات، خیابان باغ فردوس، کوچه ۴۳ و مسیرهای منتهی به آن نیز در همان روز از ساعت ۱۱ تا ۱۶ دچار قطع موقت گاز خواهد شد.

بنابر اعلام شرکت گاز استان اصفهان، خیابان باغ فردوس، کوچه ۳۴ و مسیرهای منتهی به آن نیز روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۶ با قطعی گاز همراه خواهد بود.

این قطعی‌ها به‌منظور اجرای تعمیرات شبکه انجام می‌شود و پس از پایان عملیات، جریان گاز به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل