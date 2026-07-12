به گزارش ایلنا از اصفهان، شرکت گاز استان اصفهان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد به‌دلیل انجام تعمیرات شبکه، جریان گاز در برخی مناطق شهر اصفهان به‌طور موقت قطع خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، خیابان باغ فردوس، خیابان گلخانه چنار مرتضی‌علی و مسیرهای منتهی به آن روز دوشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۱ صبح با قطعی گاز مواجه می‌شوند.

همچنین در ادامه این عملیات، خیابان باغ فردوس، کوچه ۴۳ و مسیرهای منتهی به آن نیز در همان روز از ساعت ۱۱ تا ۱۶ دچار قطع موقت گاز خواهد شد.

بنابر اعلام شرکت گاز استان اصفهان، خیابان باغ فردوس، کوچه ۳۴ و مسیرهای منتهی به آن نیز روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ تا ۱۶ با قطعی گاز همراه خواهد بود.

این قطعی‌ها به‌منظور اجرای تعمیرات شبکه انجام می‌شود و پس از پایان عملیات، جریان گاز به وضعیت عادی بازخواهد گشت.

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