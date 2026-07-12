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شهربازی ملک‌شهر اصفهان پلمب شد

شهربازی ملک‌شهر اصفهان پلمب شد
کد خبر : 1812251
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مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از پلمب مجموعه شهربازی ملک‌شهر اصفهان که روز گذشته بروز نقص فنی در «صندلی پرنده» آن، منجر به مصدومیت ۲ زن شده بود خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشه فروش روز یکشنبه ضمن اعلام این خبر، درباره آخرین وضعیت مصدومان این حادثه گفت: با تلاش کادر درمان، یکی از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه ترخیص شده است، اما مصدوم دیگر به دلیل شدت جراحات وارده در ناحیه پا، برای طی مراحل درمانی و انجام عمل جراحی همچنان در بیمارستان بستری است.

‌وی با اشاره به جزئیات بررسی‌های انجام شده تصریح کرد: پس از وقوع حادثه، تیم فنی اداره‌کل استاندارد استان به سرعت در محل حاضر شد و با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد این وسیله بازی فاقد گواهی ایمنی لازم از سوی شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد بوده است؛ به همین منظور و با حضور عوامل فنی و نظارتی، این شهربازی روز گذشته به طور کامل پلمب شد.

‌مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان در ادامه بر ضرورت رعایت جدی الزامات ایمنی تأکید کرد و افزود: تمامی بهره‌برداران شهربازی‌ها و پارک‌های بازی مکلف‌اند نسبت به اخذ گواهی تأیید استاندارد تجهیزات مورد استفاده و تمدید سالانه آن از طریق اداره استاندارد و شرکت‌های بازرسی مجاز اقدام کنند.

وی تصریح کرد: همچنین اداره‌کل استاندارد موظف است با برنامه‌ریزی دقیق، بازدیدهای دوره‌ای و پایش مستمر ایمنی تجهیزات بازی را در دستور کار قرار داده و الزامات قانونی را به بهره‌برداران ابلاغ کند.

سخنگوی سازمان آتشنشانی، روز گذشته در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: در پی اعلام گزارش بروز حادثه در یکی از وسایل بازی شهربازی ملک‌شهر، اکیپ‌های عملیاتی به همراه مدیر کشیک وقت و افسر کشیک سازمان، در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

‌مجتبی دهقانی با بیان اینکه در این حادثه ۲ نفر از شهروندان دچار مصدومیت شدند، افزود: مصدومان بلافاصله توسط عوامل اورژانس پیش‌بیمارستانی جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شدند و نیروهای آتش‌نشانی ضمن ارزیابی محیطی و ایمن‌سازی کامل محل، هشدارهای فنی لازم را به مدیریت مجموعه ابلاغ کردند.

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