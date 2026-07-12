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بهنام مظاهری سرپرست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اردبیل شد

بهنام مظاهری سرپرست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اردبیل شد
کد خبر : 1812245
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با حکم عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، بهنام مظاهری به عنوان سرپرست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش ایلنا، طی حکمی از سوی عوض نخست، مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل، بهنام مظاهری به عنوان سرپرست هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان منصوب شد.

در این حکم، بر برنامه‌ریزی برای توسعه رشته‌های کوهنوردی و صعودهای ورزشی، حمایت از ورزشکاران، تعامل با باشگاه‌ها و هیأت‌های شهرستانی و فراهم‌سازی مقدمات برگزاری مجمع انتخاباتی هیأت، در چارچوب ضوابط و مقررات وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون مربوطه تأکید شده است.

بهنام مظاهری از فعالان و چهره‌های شناخته‌شده این رشته در استان اردبیل است و پیش از این نیز مسئولیت‌هایی در حوزه هیأت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان بر عهده داشته است.

 

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