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قطعی گاز در شهرستان اردبیل

قطعی گاز در شهرستان اردبیل
کد خبر : 1812226
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به اطلاع کلیه مشترکینی که در شهرستان اردبیل، روستاهای آقبلاغ رستم خان و آقاباقر و صنایع و مشترکین واقع در مسیر ساکن می باشند می رساند؛ بعلًت تعمیرات، توسعه شبکه،عملیات جوشکاری و تزریق گاز، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت گاز آنها قطع خواهد شد.

 به گزارش ایلنا، به علت تعمیرات توسعه شبکه،عملیات جوشکاری و تزریق گاز، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ از ساعت ۹ صبح به مدت ۶ ساعت گاز آنها قطع خواهد شد و این مشترکین که در پشت باغ جیرال، جنب ورزشگاه پورسیف و قسمتی از خیابان شهید نیکجو، کوچه قلی آرنجی، کوچه دلاور پناهی، کوچه فجر، کوچه میلاد و بن بست میلاد ۲ و ۳ ساکن می باشند است.

‌روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکین واقع در این مناطق درخواست می نماید تا تمهیدات لازم در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن (۱۹۴) به امداد گاز اطلاع دهید.

انتهای پیام/
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