قطعی گاز در شهرستان اردبیل

به گزارش ایلنا، به علت تعمیرات توسعه شبکه،عملیات جوشکاری و تزریق گاز، روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ از ساعت ۹ صبح به مدت ۶ ساعت گاز آنها قطع خواهد شد و این مشترکین که در پشت باغ جیرال، جنب ورزشگاه پورسیف و قسمتی از خیابان شهید نیکجو، کوچه قلی آرنجی، کوچه دلاور پناهی، کوچه فجر، کوچه میلاد و بن بست میلاد ۲ و ۳ ساکن می باشند است.

‌روابط عمومی شرکت گاز استان از مشترکین واقع در این مناطق درخواست می نماید تا تمهیدات لازم در این خصوص را لحاظ و به منظور جلوگیری از بروز خطرات و حوادث احتمالی شیر اصلی گاز را قطع کنند و در صورت هرگونه مشکل مراتب را از طریق شماره تلفن (۱۹۴) به امداد گاز اطلاع دهید.

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