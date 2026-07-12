اعمال محدودیت مصرف برق برای ۲۲۸ اداره در فارس/ پایش برق با کنتورهای هوشمند ادامه دارد
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از اعمال محدودیت مصرف برق برای ۲۲۸ مشترک اداری در استان به دلیل مصرف بیش از الگو خبر داد و گفت: این محدودیتها با استفاده از کنتورهای هوشمند و در راستای مدیریت مصرف انرژی اعمال شده است.
به گزارش ایلنا، محمدحسین زارعی اظهار کرد: از ابتدای خردادماه سال جاری تاکنون، برای ۲۲۸ مشترک اداری در محدوده فعالیت این شرکت به دلیل عبور از الگوی مصرف، محدودیت اعمال شده است.
وی افزود: این مشترکان با وجود اطلاعرسانیهای انجامشده درباره ضرورت مدیریت مصرف و شرایط ناترازی انرژی، مصرفی بیش از میزان تعیینشده داشتند که در نتیجه، از طریق کنتورهای هوشمند، محدودیتهایی بر روی انشعاب برق آنها اعمال شد.
زارعی با اشاره به تجهیز یکهزار و ۳۲۷ مشترک اداری در استان به کنتور هوشمند تصریح کرد: به منظور حفظ عدالت در توزیع انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق، تمامی دستگاههای اجرایی موظف به رعایت الگوهای مصرف و اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق هستند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس، استفاده از سامانههای هوشمند پایش و کنترل مصرف را یکی از مهمترین برنامههای مدیریت مصرف عنوان کرد و گفت: این تجهیزات امکان نظارت دقیق و مستمر بر میزان مصرف برق مشترکان را فراهم میکنند.
پرداخت پاداش به ادارات کممصرف
زارعی همچنین از همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی استان در مدیریت مصرف برق قدردانی کرد و گفت: در تابستان سال گذشته با اجرای برنامههای مدیریت مصرف در بخش اداری، بیش از ۸ مگاوات کاهش بار در این بخش محقق شد و بیش از ۹۵۳ میلیون ریال پاداش به ۱۲۷ اداره همکار در طرح کاهش پیک بار تابستان پرداخت شد.
در ادامه، کیوان نامجو با تشریح روند پایش مصرف برق ادارات اظهار کرد: مصرف برق دستگاههای اجرایی بهصورت مستمر از طریق کنتورهای هوشمند رصد میشود و تمامی مشترکان اداری موظف هستند مصرف برق خود را در ساعات کاری ۳۰ درصد و در ساعات غیرکاری ۷۰ درصد نسبت به میزان معمول کاهش دهند.
وی با اشاره به ابلاغ وزارت کشور درباره تنظیم دمای ساختمانهای اداری بر روی ۲۵ درجه سانتیگراد افزود: تمامی دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی، بانکها، بیمهها و شهرداریها موظف به رعایت این موضوع هستند.
نامجو تأکید کرد: در صورت رعایت نکردن دمای استاندارد محیط و خاموش نکردن سامانههای سرمایشی پس از ساعت ۱۳، برق ادارات متخلف با استفاده از سامانههای کنترل از راه دور کنتورهای هوشمند قطع خواهد شد.
راهکارهای کاهش مصرف برق در ادارات
مجری طرح پایش ادارات شرکت توزیع نیروی برق فارس، استفاده از روشنایی طبیعی، جایگزینی لامپهای کممصرف قدیمی با لامپهای LED و SMD، خاموش کردن چراغهای غیرضروری، نصب حسگرهای حضور و نورسنج، خاموش کردن تجهیزات اداری پس از پایان ساعت کاری، تنظیم دمای سیستمهای سرمایشی روی ۲۵ درجه، بستن در و پنجرهها هنگام استفاده از کولر، استفاده از سایبان و نصب پنجرههای دوجداره را از جمله راهکارهای مؤثر در کاهش مصرف برق عنوان کرد.