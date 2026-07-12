معاون استاندار فارس تاکید کرد:
روایتگری هوشمندانه جایگزین خبررسانی صرف شود/ مدیریت جریان خبر باید واحد، هماهنگ و قابل اعتماد باشد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، در نشست شورای اطلاعرسانی استان، با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد از «اطلاعرسانی صرف» به «روایتگری هوشمندانه»، خواستار مدیریت متمرکز جریان خبر، مقابله با شایعات و تقویت اعتماد اجتماعی از طریق شفافسازی و امیدآفرینی شد و از تشکیل کارگروه تخصصی اطلاعرسانی بحران در استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید احمد احمدیزاده در جلسه شورای اطلاعرسانی استان با قدردانی از حضور پرشور و میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، گفت: این حضور خودجوش و همچنین پذیرایی موکبها از عزاداران، جلوهای زیبا از اتحاد، انسجام و همبستگی مردم را به نمایش گذاشت که جای تحسین است.
وی با اشاره به شرایط ویژه کنونی، بر ضرورت بازتعریف جایگاه شورای اطلاعرسانی استان تاکید کرد و افزود: شورای اطلاعرسانی استان باید با رویکردی فعال، منسجم و آیندهنگر، مرجعیت خبری استان و مدیریت جریان اطلاعرسانی را بهدست بگیرد. در این مسیر، اولویت اصلی ما حفظ آرامش عمومی، تقویت اعتماد اجتماعی و ارائه اطلاعات صحیح و بهموقع به مردم است.
معاون سیاسی استاندار در تبیین ساختار اطلاعرسانی هشدار داد که مرجع رسمی باید واحد، هماهنگ و قابل اعتماد باشد تا از انتشار اخبار متناقض یا موازی توسط دستگاههای مختلف جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی موظفاند در شرایط خاص، اطلاعرسانی خود را در چارچوب سیاستهای مصوب شورای اطلاعرسانی استان انجام دهند.
از «اطلاعرسانی» تا «روایتگری»؛ استراتژی تقویت اعتماد عمومی
احمدیزاده به تفاوت میان خبررسانی ساده و روایتگری پرداخت و گفت: اطلاعرسانی یعنی انتقال خبر و اطلاعات؛ اینکه چه اتفاقی در چه زمانی و توسط چه دستگاهی رخ داده است، اما روایتگری به معنای قراردادن همان خبر در یک چارچوب معنادار و قابلفهم برای مخاطب است؛ یعنی تبیین اینکه چرا این اتفاق مهم است، چه مشکلی را حل میکند و چه تاثیری در زندگی مردم دارد.
او با نقد عملکرد برخی روابطعمومیهای دستگاهها که تنها به گزارشهای خشک اکتفا میکنند، تاکید کرد که روایت خدمات و آمادگی دستگاهها برای خدمترسانی باید بهصورت مستمر و هدفمند در دستور کار قرار گیرد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
رصد فضای مجازی و مقابله با شایعات
معاون سیاسی استانداری فارس همچنین بر ضرورت تبدیل «رصد مستمر فضای رسانهای و مجازی» به یک فرآیند دائمی تاکید کرد و گفت: شناسایی سریع شایعات و پاسخگویی مستند، شفاف و اقناعکننده باید به روالی همیشگی تبدیل شود تا فضای مجازی را به نفع مدیریت استان و در راستای آرامش جامعه به کار بگیریم.
احمدیزاده با اشاره به تجربیات دوران جنگ و تحولات اخیر، به تلاشهای استاندار فارس در راستای تامین کالا و جلوگیری از کمبودها اشاره کرد و گفت: در شرایط سخت، دغدغه تامین کالا و وفور آنها در انبارها، عاملی برای امیدبخشی به مردم و کاهش سایه جنگ بر سر جامعه بود. در این حوزهها میتوانست شورای اطلاعرسانی با پایش و رصد دقیق، نقش موثرتری در تبیین زوایای حادثه و مقابله با جنایتهایی نظیر استفاده از سلاحهای کشتار جمعی ایفا کند.
در این نشست، با هدف ارتقای سرعت عمل در مواجهه با شرایط اضطراری، «کارگروه اطلاعرسانی بحران» شورای اطلاعرسانی استان تشکیل و آقای سجاد خسروانیان به عنوان دبیر این کارگروه معارفه شد.
معاون سیاسی استاندار در پایان با تاکید بر لزوم آسیبشناسی دقیق از نقاط ضعف و نقصهای موجود در حوزه اطلاعرسانی، خواستار اجرای دقیق اسناد بالادستی در چهارچوب سیاستگذاری، برنامهریزی و هماهنگی جامع شد و گفت: شورای اطلاعرسانی باید از ظرفیت نخبگان ، دانشگاهیان ، فرهیختگان ، صاحب نظران و افراد تاثیرگذار استفاده کند.