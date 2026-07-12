طرح مهتاب مصرف برق آذربایجانغربی را کاهشی کرد/ افت ۳.۲ درصدی در اوج بار
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از کاهش ۳.۲ درصدی مصرف برق استان در دوره اوج بار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای طرح ملی «مهتاب» علاوه بر کاهش مصرف، به ساماندهی شبکه، جمعآوری انشعابات غیرمجاز و کشف ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز منجر شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر کیامهر اظهار کرد: اجرای طرح ملی «مهتاب» در آذربایجانغربی نتایج قابل توجهی در مدیریت مصرف و بهبود وضعیت شبکه برق به همراه داشته است، بهگونهای که مصرف برق استان در دوره اوج بار نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: در قالب این طرح، چهار هزار و ۸۰۰ کنتور غیرمجاز جمعآوری، هشت هزار و ۴۰۰ کنتور معیوب از مدار خارج و ۵۱۰ کیلومتر شبکه کابل مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است؛ اقداماتی که نقش مهمی در کاهش تلفات شبکه و افزایش پایداری برق داشتهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اشاره به آخرین مانور سراسری طرح مهتاب در استان گفت: در این مانور، ۹ هزار و ۳۵۷ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۳ فیوز محدودکننده برای مدیریت بار و کنترل مصرف نصب و همچنین ۵۰ دستگاه شمارشگر و ۳۲ انشعاب غیردائم به فروش رسید.
کیامهر ادامه داد: در بخش نظارت و پایش نیز ۱۱ حلقه چاه کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت، ۳۳۵ کنتور مربوط به مساجد بازدید و کنترل شد و ۳۴۰ اقدام برای مدیریت و تعدیل روشنایی معابر شهری و روستایی انجام شد.
وی همچنین از تشدید برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در استان شناسایی شد که از این مراکز، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز با تعرفههای خانگی، کشاورزی، صنعتی و تجاری کشف و جمعآوری شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی تأکید کرد: استمرار اجرای طرحهای مدیریت مصرف، اصلاح شبکه و مقابله با انشعابات و فعالیتهای غیرمجاز، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار مشترکان بهویژه در روزهای گرم سال و زمان اوج مصرف خواهد داشت.