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طرح مهتاب مصرف برق آذربایجان‌غربی را کاهشی کرد/ افت ۳.۲ درصدی در اوج بار

طرح مهتاب مصرف برق آذربایجان‌غربی را کاهشی کرد/ افت ۳.۲ درصدی در اوج بار
کد خبر : 1812159
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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی از کاهش ۳.۲ درصدی مصرف برق استان در دوره اوج بار نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: اجرای طرح ملی «مهتاب» علاوه بر کاهش مصرف، به ساماندهی شبکه، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و کشف ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز منجر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، طاهر کیامهر اظهار کرد: اجرای طرح ملی «مهتاب» در آذربایجان‌غربی نتایج قابل توجهی در مدیریت مصرف و بهبود وضعیت شبکه برق به همراه داشته است، به‌گونه‌ای که مصرف برق استان در دوره اوج بار نسبت به سال گذشته ۳.۲ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در قالب این طرح، چهار هزار و ۸۰۰ کنتور غیرمجاز جمع‌آوری، هشت هزار و ۴۰۰ کنتور معیوب از مدار خارج و ۵۱۰ کیلومتر شبکه کابل مسی به کابل خودنگهدار تبدیل شده است؛ اقداماتی که نقش مهمی در کاهش تلفات شبکه و افزایش پایداری برق داشته‌اند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با اشاره به آخرین مانور سراسری طرح مهتاب در استان گفت: در این مانور، ۹ هزار و ۳۵۷ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل، ۹۳ فیوز محدودکننده برای مدیریت بار و کنترل مصرف نصب و همچنین ۵۰ دستگاه شمارشگر و ۳۲ انشعاب غیردائم به فروش رسید.

کیامهر ادامه داد: در بخش نظارت و پایش نیز ۱۱ حلقه چاه کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفت، ۳۳۵ کنتور مربوط به مساجد بازدید و کنترل شد و ۳۴۰ اقدام برای مدیریت و تعدیل روشنایی معابر شهری و روستایی انجام شد.

وی همچنین از تشدید برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز خبر داد و گفت: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در استان شناسایی شد که از این مراکز، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز با تعرفه‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و تجاری کشف و جمع‌آوری شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی تأکید کرد: استمرار اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، اصلاح شبکه و مقابله با انشعابات و فعالیت‌های غیرمجاز، نقش مؤثری در تأمین برق پایدار مشترکان به‌ویژه در روزهای گرم سال و زمان اوج مصرف خواهد داشت.

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