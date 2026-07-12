استاندار ایلام:
درهشهر در خط مقدم تحول سلامت/پزشک خانواده از ایلام آغازگر عدالت درمانی میشود
استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و تدریجی طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، انتخاب درهشهر بهعنوان یکی از ۲۰ پایلوت کشوری را فرصتی راهبردی برای تحقق عدالت در سلامت دانست و بر تأمین زیرساختها، اطلاعرسانی مؤثر و همافزایی دستگاهها برای موفقیت این برنامه ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در نشست بررسی روند اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت که این طرح از مهمترین برنامههای تحول نظام سلامت کشور است و اجرای صحیح آن ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، از تحمیل هزینههای غیرضروری به خانوارها جلوگیری کرده و عدالت در بهرهمندی از خدمات بهداشتی و درمانی را تقویت میکند.
وی آگاهیبخشی عمومی را شرط اساسی موفقیت طرح برشمرد و خواستار تدوین پیوست رسانهای منسجم، تشکیل کمیته تخصصی اطلاعرسانی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها و سازمانهای مردمنهاد شد.
استاندار ایلام همچنین تأمین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پزشکی، زیرساختهای ارتباطی و پشتیبانی مستمر از کادر درمان را از الزامات اجرای موفق پزشک خانواده عنوان کرد و بر هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بیمهگران و مجموعههای حوزه سلامت تأکید نمود.
کرمی با اشاره به انتخاب شهرستان درهشهر بهعنوان یکی از پایگاههای اجرای آزمایشی این طرح، ارزیابی مستمر و رفع کاستیها پیش از گسترش سراسری آن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد که کاهش مصرف غیرضروری دارو، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی مردم از مهمترین دستاوردهای اجرای نظام ارجاع خواهد بود.