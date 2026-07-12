به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی در نشست بررسی روند اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع اظهار داشت که این طرح از مهم‌ترین برنامه‌های تحول نظام سلامت کشور است و اجرای صحیح آن ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات درمانی، از تحمیل هزینه‌های غیرضروری به خانوارها جلوگیری کرده و عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی را تقویت می‌کند.

وی آگاهی‌بخشی عمومی را شرط اساسی موفقیت طرح برشمرد و خواستار تدوین پیوست رسانه‌ای منسجم، تشکیل کمیته تخصصی اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد شد.

استاندار ایلام همچنین تأمین نیروی انسانی متخصص، تجهیزات پزشکی، زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی مستمر از کادر درمان را از الزامات اجرای موفق پزشک خانواده عنوان کرد و بر هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بیمه‌گران و مجموعه‌های حوزه سلامت تأکید نمود.

کرمی با اشاره به انتخاب شهرستان دره‌شهر به‌عنوان یکی از پایگاه‌های اجرای آزمایشی این طرح، ارزیابی مستمر و رفع کاستی‌ها پیش از گسترش سراسری آن را ضروری دانست و خاطرنشان کرد که کاهش مصرف غیرضروری دارو، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی مردم از مهم‌ترین دستاوردهای اجرای نظام ارجاع خواهد بود.

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