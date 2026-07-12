در دستور کار شورای مسکن استان انجام گرفت؛
تأمین زیرساخت برای افتتاح ۷۷۸۰ واحد نهضت ملی مسکن فارس تا پایان سال
دویست و چهل و یکمین جلسه شورای مسکن استان فارس به ریاست استاندار فارس و با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان برگزار شد و در آن آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن، تأمین خدمات زیربنایی پروژههای قابل افتتاح، عملکرد طرح مسکن استیجاری ویژه زوجهای جوان و افزایش تسهیلات پروژههای دارای پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین روند تأمین خدمات زیربنایی پروژههای نهضت ملی مسکن و برنامهریزی برای بهرهبرداری از ۷ هزار و ۷۸۰ واحد مسکونی قابل افتتاح تا پایان سال، از مهمترین محورهای این جلسه بود. در این راستا، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای خدماترسان برای تکمیل زیرساختهای مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز، شبکه فاضلاب و سایر خدمات زیربنایی تأکید شد تا همزمان با افتتاح واحدهای مسکونی، این خدمات نیز در اختیار متقاضیان قرار گیرد.
در ادامه جلسه، با اشاره به مصوبه شورای عالی مسکن در خصوص پروژههای نهضت ملی مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد، اعلام شد سقف تسهیلات بانکی این پروژهها از ۶۵۰ میلیون تومان به ۸۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین برای هر واحد از این پروژهها، ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه از محل صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است تا روند تکمیل و بهرهبرداری از پروژهها با شتاب بیشتری دنبال شود.
در این نشست نیز مقرر شد به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس، جلسهای با حضور دستگاههای خدماترسان برگزار شود تا برنامهریزی لازم برای تکمیل زیرساختهای پروژههای قابل افتتاح انجام شده و همزمان با افتتاح ۷ هزار و ۷۸۰ واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال، خدمات زیربنایی نیز آماده بهرهبرداری باشد.
استاندار فارس در ادامه با تأکید بر ضرورت پاسخگویی حداکثری به نیازهای مردم، اظهار کرد: ما به عنوان کارگزاران نظام جمهوری اسلامی وظیفه داریم به پاس شور، شعور و درک درست مردم، تمام و کمال در خدمت آنان باشیم.
حسینعلی امیری با اشاره به ساختار اداری کشور تصریح کرد: اگرچه نظام اداری کشور دو سطحی است، اما در عمل این استانها هستند که باید چرخ مدیریت را به حرکت درآورند و مسائل و مشکلات را حل و فصل کنند و سیاست دولت چهاردهم نیز بر افزایش نقش و ابتکار عمل استانها در تصمیمگیری و مدیریت امور استوار است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای علمی و مدیریتی استان فارس افزود: نباید برای تصمیمگیری صرفاً به تهران متکی بود، بلکه با وجود دانشگاههای معتبر، مدیران توانمند و صاحبنظران متعدد، فارس از ظرفیت لازم برای حل مسائل و اداره امور برخوردار است.
رئیس شورای مسکن استان همچنین با اشاره به تفویض اختیارات گسترده به استانداران از سوی وزیر راه و شهرسازی، خواستار برگزاری جلسات تخصصی با دستگاههای مسئول و ارائه گزارش مستمر از روند اجرای این اختیارات و سهم هر دستگاه در تحقق آنها شد.
امیری در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع جوانی جمعیت را با امنیت ملی مرتبط دانست و گفت: تأمین زمین و مسکن یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزه برای ازدواج در میان جوانان است و باید روند تخصیص مسکن به زوجهای جوان با سرعت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به لزوم نظارت بر بازار اجاره مسکن و کاهش فشار بر خانوارها، اظهار داشت: در صورت تأمین زیرساختهای لازم، بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی استان تا سال ۱۴۰۵ آماده بهرهبرداری خواهد شد.
استاندار فارس همچنین بر ضرورت رفع مغایرتهای آماری میان دستگاههای خدماترسان و هماهنگی بیشتر میان بخشهای مرتبط برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز پروژههای نهضت ملی مسکن تأکید کرد.
وی در پایان خواستار بازنگری در برنامههای ساخت و تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم شد تا از افزایش هزینهها و ایجاد نارضایتی در میان متقاضیان جلوگیری شود.