تداوم موج گرما در خوزستان؛ دمای ۵۰ درجه و بالاتر تا پایان هفته

به گزارش ایلنا از خوزستان، مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم استقرار توده هوای گرم در استان خبر داد و گفت: از روز دوشنبه تا پایان هفته، دمای ۵۰ درجه سانتی‌گراد و بالاتر در اغلب مناطق خوزستان، به‌جز مناطق مرتفع شمال و شمال شرق، پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد توده هوای گرم همچنان بر استان حاکم است و امروز نیز دماهای ۴۹ و ۵۰ درجه سانتی‌گراد در نقاط مختلف خوزستان ثبت خواهد شد.

وی افزود: از روز دوشنبه تا پایان هفته، افزایش دما ادامه خواهد داشت و بیشتر مناطق استان دمای ۵۰ درجه و بالاتر را تجربه خواهند کرد.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به شرایط جوی استان تصریح کرد: در این مدت، وزش باد به‌ویژه در ساعات بعدازظهر در مناطق غربی، جنوبی، مرکزی و شمال‌غربی استان به‌صورت متوسط تا نسبتاً شدید و گاهی همراه با تندبادهای لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک محلی و موقتی شود.

سبزه‌زاری همچنین گفت: شمال خلیج فارس تا پایان هفته مواج تا نسبتاً مواج خواهد بود.

وی با اشاره به دماهای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته افزود: شوش با ۴۹.۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه خوزستان بوده و ایذه و رامشیر با ۲۴.۶ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقاط استان ثبت شده‌اند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته، بیشینه دمای اهواز ۴۷.۸ و کمینه دمای این شهر ۳۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

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