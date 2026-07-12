به گزارش ایلنا، ناصر عبدالهیان با بیان اینکه طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق، صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار و افزایش پایداری شبکه برق اجرا می‌شود، اظهار کرد: در طول 10مانور برگزار شده در استان، 4 هزار و 432 مورد کنتور معیوب مشترکان تعویض شده که به احصای بیش از 4 میلیون کیلووات ساعت انرژی منجر شده است.

وی افزود: در جریان این عملیات ها، 4 هزار و 60 مورد انشعاب غیرمجاز شناسایی و بیش از 11 کیلومترکابل غیرمجاز جمع آوری شده که از این محل نیز بیش از 24 میلیون کیلووات ساعت انرژی احصا شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل در ادامه با اشاره به نصب 6 هزار و 180 کنتور جدید و 745 کنتور غیر دائم از ابتدای سالجاری و در قالب رزمایش مهتاب در استان اردبیل گفت: تست و بازرسی از مجموع 2 هزار و 443 چاه کشاورزی مجوزدار نیز انجام شده و در مرحله دوم این اقدامات، 30 درصد از چاههای کشاورزی نیز، تست و بازرسی مجدد صورت گرفته است.

وی با اشاره به سایر اقدامات انجام‌شده گفت: تست و بازرسی از 563 مراکز فرهنگی و مساجد استان و همچنین تعویض 793 مورد فیوز و تطبیق آنها با قدرت قراردادی از دیگر اقدامات انجام یافته در طول برگزاری 10 مرحله مانور سراسری مهتاب در استان اردبیل از ابتدای سالجاری تاکنون بشمار می رود.

عبدالهیان تحقق دستاوردهای طرح ملی مهتاب را در سایه اقدامات فنی و نظارتی عنوان کرد و افزود: آمار استخراج شده از عملکرد واحدهای استان در طرح مهتاب، فراتر از یک کاهش ساده در تلفات و سایر شاخصه ها بوده و به معنای آزادسازی ظرفیت‌های پنهان شبکه و بهینه‌سازی بهره‌برداری از زیرساخت‌های موجود در استان می باشد که این رویکرد، نقش کلیدی در ارتقای پایداری شبکه توزیع و مدیریت هوشمند بار در مناطق پرمصرف ایفا می‌کند.

سخنگوی صنعت برق استان اردبیل با قدردانی از تلاش همکاران عملیاتی شرکت و همراهی مردم، تأکید کرد: مقابله با انشعابات غیرمجاز و مدیریت تلفات انرژی، نقش مهمی در پایداری شبکه برق، ارتقای کیفیت خدمات و حفظ حقوق همه مشترکان دارد و این اقدامات با جدیت در سراسر استان ادامه خواهد یافت.

وی در پایان از هم استانی های عزیز خواست در صورت مشاهده هرگونه استفاده غیرمجاز از برق، مراتب را از طریق سامانه‌های معرفی‌شده ۳۰۰۰۵۱۲۱ و ۳۰۰۰۶۱۲۱ به صورت پیامک اطلاع دهند تا با مشارکت مردم، شبکه‌ای ایمن‌تر، پایدارتر و عادلانه‌تر برای همه مشترکان فراهم شود.

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