مصوبه عدم استمرار شرایط احراز شهردار تأیید شد

به گزارش ایلنا از قزوین، سیاوش طاهرخانی با اشاره به بررسی وضعیت حقوقی مدیریت شهری قزوین اظهار کرد: مصوبه شورای اسلامی شهر قزوین مبنی بر عدم استمرار شرایط احراز سمت شهردار، پس از بررسی مستندات و مدارک قانونی در کمیته انطباق، مغایر قانون تشخیص داده نشد و به تأیید رسید.

وی با تأکید بر اینکه قانون، ملاک تصمیم‌گیری در این پرونده است، افزود: شورای اسلامی شهر قزوین اکنون تکلیف قانونی روشنی بر عهده دارد و باید در نخستین جلسه رسمی خود نسبت به انتخاب سرپرست واجد شرایط از میان مدیران بدنه شهرداری اقدام کرده و همزمان فرآیند قانونی انتخاب و معرفی شهردار را آغاز کند.

فرماندار قزوین با بیان اینکه رعایت قانون از سوی همه اعضای شورای شهر ضروری است، تصریح کرد: انتظار می‌رود اعضای شورا با همدلی، انسجام و پرهیز از هرگونه تأخیر، تصمیمات لازم را در چارچوب قانون اتخاذ کنند تا روند اداره امور شهری بدون وقفه ادامه یابد.

طاهرخانی با اشاره به محدودیت زمانی پیش‌بینی‌شده در قانون گفت: هرگونه تعلل در اجرای تکالیف قانونی شورا می‌تواند بر روند مدیریت شهری و منافع عمومی شهروندان تأثیرگذار باشد؛ از این‌رو، انتخاب سرپرست و آغاز فرآیند معرفی شهردار جدید باید در مهلت مقرر انجام شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استانداری و فرمانداری قزوین اجرای دقیق این فرآیند قانونی را تا تعیین تکلیف نهایی مدیریت شهرداری رصد خواهند کرد تا ضمن حفظ ثبات مدیریتی، ارائه خدمات به شهروندان بدون وقفه و در چارچوب قانون ادامه یابد.

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