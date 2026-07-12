به گزارش ایلنا، حسن قمری روز یکشنبه، افزود: برآورد دقیق خسارت‌های جانی و مالی این حادثه در دست بررسی کارشناسان مربوطه است.

وی ادامه داد: بلافاصله تیم‌های ارزیاب و امدادی پس از اصابت پرتابه های دشمن به محل اعزام شده‌اند و اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می‌گردد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی از مردم خواست اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.

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