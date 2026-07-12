کشف 6 هزار نخ سیگار قاچاق از یک منزل مسکونی

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌اله عبدی در بیان جزئیات این خبر گفت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و مبارزه با قاچاق کالا، درپی دریافت خبری مبنی بر نگهداری دخانیات قاچاق در یک منزل مسکونی در شهر تاکستان پیگیری موضوع در دستور کار ماموران یگان امداد این شهرستان قرارگرفت.

وی در ادامه افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی به منزل مسکونی مورد نظر اعزام و دربازرسی ازآن ، 6 هزار نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش 600 میلیون ریال کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مشارکت و تعامل مردمی با پلیس و اعلام به موقع هر گونه موارد مشکوک نقش بسزایی در کاهش انواع جرایم و عملکرد به موقع پلیس دارد.

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