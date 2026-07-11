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معاون اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان خبر داد:

تعیین تکلیف 1185 پرونده شهرسازی در استان مرکزی

تعیین تکلیف 1185 پرونده شهرسازی در استان مرکزی
کد خبر : 1811700
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معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی گفت: 1185 پرونده شهرسازی در این استان با هدف شتاب‌بخشی به نهضت ملی مسکن و کاهش زمان انتظار متقاضیان تعیین تکلیف شدند. این حجم از عملکرد حاصل برگزاری جلسات مستمر کمیسیون‌ها و کارگروه‌های تخصصی است که در بازه زمانی ابتدای مهر ماه سال 1403 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1405، انجام شده است.

به گزارش ایلنا، علی اسدی افزود: 152 جلسه کمیسیون ماده 5 استان مرکزی در این بازه زمانی تشکیل شد که نتیجه آن رسیدگی و تعیین تکلیف 874 پرونده شهرسازی بوده است. همچنین در 36 جلسه کارگروه امور زیربنایی استان، 311 پرونده مربوط به اراضی واقع در حریم و خارج از حریم شهرها بررسی شد که عمده این موارد با رویکرد حمایت از طرح‌های صنعتی، کشاورزی و گردشگری به تصویب رسید.

وی به اولویت‌های معاونت شهرسازی و معماری اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی در اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: طرح‌های الحاق و آماده‌سازی اراضی در چندین شهر این استان از جمله کمیجان، هندودر، ساوه و آشتیان به تصویب رسیده است. همچنین عملیات آماده‌سازی بسیاری از این اراضی در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی بسیار مناسبی در حال اجرا است.

معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه‌وشهرسازی استان مرکزی به اقدامات انجام شده در حوزه طرح‌های توسعه شهری اشاره کرده و اظهار داشت: در حوزه طرح‌های توسعه شهری اقدامات گسترده‌ای انجام شد. ابلاغ طرح جامع شهرهای شازند، خشکرود، ساروق، نوبران، نیمور، رازقان و دلیجان و همچنین تصویب طرح جامع شهرهای خنداب و غرق‌آباد در کمیته انطباق شورای عالی شهرسازی از مهمترین آنها است.

اسدی به ساماندهی اراضی کشاورزی و باغی شهرستان اراک و طرح حمل‌نقل شهرستان ساوه در استان مرکزی اشاره داشته و در این رابطه تصریح کرد: ساماندهی اراضی کشاورزی و باغات پیرامون شهرستان اراک و همچنین طرح جامع حمل‌ونقل شهرستان ساوه به عنوان پروژه‌های موضعی مهم در این استان، پیشرفت 80 درصدی داشته و فرایندهای قانونی برای تکمیل نهایی آنها با جدیت پیگیری خواهد شد.

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