توقیف وسیله نقلیه با ۲۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر در شهرضا

به گزارش ایلنا از اصفهان، سردار عبدالوهاب حسنوند روز شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌ها افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان شهرضا و کارکنان ایستگاه بازرسی شهید امامی در راستای مقابله مستمر با قاچاقچیان مواد مخدر، حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه سواری پژو پارس که از محورهای جنوبی کشور به سمت مرکز در حرکت بود، مشکوک شدند و دستور ایست صادر کردند.

وی اظهار داشت: راننده خودرو بدون توجه به فرمان ایست پلیس، با افزایش سرعت و حرکت در لاین مخالف اقدام به فرار کرد که این اقدام علاوه بر تمرد از دستور پلیس، جان رانندگان و سرنشینان سایر خودروهای عبوری را به طور جدی در معرض خطر قرار داد.

رییس پلیس استان اصفهان گفت: از این رو مأموران برای جلوگیری از وقوع حادثه و با رعایت قانون به‌کارگیری سلاح، بلافاصله عملیات متوقف کردن خودرو را آغاز کرده و پس از اخطارهای لازم به سمت خودروی متخلف تیراندازی کردند.

وی تصریح کرد: راننده پس از طی مسافتی و زمانی که راه گریزی برای خود متصور نبود، خودرو را رها کرده و با استفاده از تاریکی شب از محل متواری شد.

سردار حسنوند یادآور شد: مأموران در بازرسی دقیق از خودروی توقیف شده موفق به کشف ۲۵۱ کیلو و ۳۰۰ گرم تریاک و ۲ کیلو و ۹۸۰ گرم مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه شدند.

وی با اشاره به اینکه اقدامات اطلاعاتی و پلیسی برای شناسایی و دستگیری قاچاقچی متواری به صورت ویژه ادامه دارد، گفت: قاچاقچیان باید بدانند هیچ نقطه‌ای برای فرار از چتر اطلاعاتی پلیس امن نیست و مأموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و حضور شبانه روزی، عرصه را بر سوداگران مرگ تنگ کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در مبارزه بی‌امان با قاچاق مواد مخدر اظهار داشت: پلیس با تمام ظرفیت و بدون هیچ‌گونه اغماض با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش شهروندان به دست سوداگران مرگ خدشه‌دار شود.

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