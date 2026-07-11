به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین؛ سمیه علیجانی سرپرست اداره کل انتقال خون استان قزوین عصر امروز با حبیب درگاهی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان پیرامون تعامل و گسترش همکاری ها دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، علیجانی به بیان برنامه های در حال اجرا و موارد مرتبط با این اداره کل پرداخت و گفت: جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون هر دو از دستگاه‌های خدمتگذار مردم هستند و در بسیاری از نقاط کشور در کنار هم خدمت رسانی کرده اند و همکاری میان طرفین از گذشته وجود داشته است.

سرپرست انتقال خون در ادامه افزود: با توجه به نزدیکی اهداف و فعالیت ها، درخواست مشارکت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک طرفین در قالب طرح‌های آموزشی و پژوهشی، منابع انسانی، امکانات و بهره‌گیری از ظرفیت داوطلبین هلال احمر در بخش اهداکنندگان خون به ویژه در روزهای خاص را داریم.

درگاهی نیز ضمن تبریک انتصاب جدید سرپرست انتقال خون در این دیدار، گفت: انتقال خون و هلال احمر وظایف و اهداف مشترکی دارند که در راستای حفظ سلامت جامعه و نجات جان انسان‌ها می‌باشد و ما در جمعیت هلال احمر آمادگی همکاری همه جانبه با انتقال خون استان را داریم.

انتهای پیام/