سرپرست انتقال خون استان قزوین:
انتقال خون و هلالاحمر وظایف و اهداف مشترکی دارند
سرپرست انتقال خون استان قزوین گفت: با توجه به نزدیکی اهداف و فعالیت ها، درخواست مشارکت و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک طرفین در قالب طرحهای آموزشی و پژوهشی، منابع انسانی، امکانات و بهرهگیری از ظرفیت داوطلبین هلال احمر در بخش اهداکنندگان خون به ویژه در روزهای خاص را داریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین؛ سمیه علیجانی سرپرست اداره کل انتقال خون استان قزوین عصر امروز با حبیب درگاهی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان پیرامون تعامل و گسترش همکاری ها دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار، علیجانی به بیان برنامه های در حال اجرا و موارد مرتبط با این اداره کل پرداخت و گفت: جمعیت هلال احمر و سازمان انتقال خون هر دو از دستگاههای خدمتگذار مردم هستند و در بسیاری از نقاط کشور در کنار هم خدمت رسانی کرده اند و همکاری میان طرفین از گذشته وجود داشته است.
سرپرست انتقال خون در ادامه افزود: با توجه به نزدیکی اهداف و فعالیت ها، درخواست مشارکت و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک طرفین در قالب طرحهای آموزشی و پژوهشی، منابع انسانی، امکانات و بهرهگیری از ظرفیت داوطلبین هلال احمر در بخش اهداکنندگان خون به ویژه در روزهای خاص را داریم.
درگاهی نیز ضمن تبریک انتصاب جدید سرپرست انتقال خون در این دیدار، گفت: انتقال خون و هلال احمر وظایف و اهداف مشترکی دارند که در راستای حفظ سلامت جامعه و نجات جان انسانها میباشد و ما در جمعیت هلال احمر آمادگی همکاری همه جانبه با انتقال خون استان را داریم.