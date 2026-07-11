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آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان

آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان
کد خبر : 1811512
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هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» قرار دارند.

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۰۸:۰۰ امروز شنبه ۲۰ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه اندیمشک ۱۴۲، شوش و هندیجان ۱۰۷، گتوند ۱۲۴، شوشتر ۱۲۴ و بهبهان ۱۰۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است. 

همچنین هوای اهواز، کارون، دزفول، آبادان، خرمشهر و آغاجاری در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در شرایط «پاک» نیست.

 

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