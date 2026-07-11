آلودگی هوا در ۶ شهر خوزستان

به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۰۸:۰۰ امروز شنبه ۲۰ تیرماه، شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه اندیمشک ۱۴۲، شوش و هندیجان ۱۰۷، گتوند ۱۲۴، شوشتر ۱۲۴ و بهبهان ۱۰۵ میکروگرم بر مترمکعب بوده بنابراین هوای این شهرها در شرایط «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.