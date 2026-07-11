شناسایی ۷۶ تخلف صنفی در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین امنیت غذایی و تنظیم بازار، طی هفته گذشته ۵۹۳ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانه‌های استان توسط بازرسان امنیت غذایی انجام شد.

وی با اشاره به جزئیات بازرسی‌ها گفت: از مجموع ۵۹۳ بازرسی انجام‌شده، ۳۱۲ مورد مربوط به نانوایی‌های استان بوده است. همچنین از مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده، ۱۲ پرونده به تخلفات نانوایی‌ها و ۶۴ پرونده به سایر واحدهای صنفی اختصاص دارد.

مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ادامه داد: این بازرسی‌ها در قالب گشت‌های مشترک و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل تعزیرات حکومتی به‌صورت مستمر و روزانه در سطح استان انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عدم رعایت ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شناسایی شد و مطابق مقررات با متخلفان برخورد قانونی صورت گرفت.

اسفندیاری تأکید کرد: نظارت مستمر بر بازار با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از هرگونه تخلف در عرضه کالاهای اساسی با جدیت ادامه خواهد داشت.

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