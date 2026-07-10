آتشسوزی مزارع کشاورزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه مهار شد
آتشسوزی در مزارع کشاورزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه عصر امروز (جمعه) به ستاد فرماندهی این سازمان اعلام شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی برای مهار حریق به محل حادثه اعزام شدند.
احسان سهیلی، مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: ساعت ۱۹:۵۰ عصر امروز (جمعه) گزارشی مبنی بر وقوع آتشسوزی در مزارع کشاورزی دانشگاه صنعتی کرمانشاه واقع در حاشیه بزرگراه امام خمینی(ره) به ستاد فرماندهی سازمان آتشنشانی اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، ۹ آتشنشان به همراه سه دستگاه خودروی اطفایی از نزدیکترین ایستگاههای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات مهار حریق را آغاز کردند.
سهیلی با اشاره به شرایط محل حادثه گفت: به دلیل خشک بودن پوشش گیاهی و افزایش دمای هوا، احتمال گسترش سریع آتش وجود داشت، اما نیروهای عملیاتی با حضور بهموقع و انجام اقدامات تخصصی، موفق شدند پس از حدود یک ساعت تلاش مستمر، آتش را به طور کامل مهار کرده و از سرایت آن به سایر بخشهای مزارع و اراضی اطراف جلوگیری کنند.
مسئول روابط عمومی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: پس از مهار حریق، آتشنشانان عملیات لکهگیری را نیز انجام دادند و تا اطمینان از خاموش شدن کامل تمامی کانونهای احتمالی آتش در محل حضور داشتند تا از شعلهور شدن مجدد آن جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه هیچگونه خسارت جانی در پی نداشت و علت وقوع آتشسوزی نیز از سوی کارشناسان در دست بررسی است.
سهیلی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فصل گرما، از شهروندان خواست از روشن کردن آتش در حاشیه مزارع و مراتع و همچنین رها کردن تهسیگار یا سایر مواد آتشزا در طبیعت خودداری کنند و در صورت مشاهده هرگونه آتشسوزی، مراتب را در سریعترین زمان ممکن از طریق سامانه ۱۲۵ به سازمان آتشنشانی اطلاع دهند.