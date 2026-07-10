تداوم آتشسوزی در مینیپالایشگاه پلدختر؛ شدت و حجم حریق بالاست
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با اشاره به وقوع آتشسوزی در مینیپالایشگاه شهرک صنعتی سراب حمام پلدختر گفت: عملیات اطفای حریق با حضور نیروهای امدادی و آتشنشانی همچنان ادامه دارد اما شدت و حجم آتش بالاست.
به گزارش ایلنا از استانداری لرستان، سعید پورعلی اظهار کرد: حدود سه ساعت پیش در مینیپالایشگاه مستقر در شهرک صنعتی سراب حمام شهرستان پلدختر آتشسوزی رخ داد و از همان لحظات اولیه نیروهای امدادی و آتشنشانی برای مهار حریق در محل حاضر شدند.
وی افزود: هماکنون هشت دستگاه خودروی آتشنشانی به همراه عوامل وزارت نیرو در محل حادثه مستقر هستند و عملیات اطفای حریق با تمام ظرفیت در حال انجام است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان با بیان اینکه بر اساس گزارشهای اولیه کانون آتشسوزی احتمالا در بخش مواد اولیه این واحد صنعتی بوده است، تصریح کرد: شائبه سهلانگاری نیز مطرح است و این واحد پیش از این اخطارهای ایمنی لازم را دریافت کرده بود.
پورعلی یادآور شد: این مینیپالایشگاه سال گذشته نیز دچار آتشسوزی شده بود که آن حادثه در مدت کوتاهی مهار شد اما در حادثه امروز به دلیل گستردگی و شدت حریق عملیات اطفا همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به آخرین وضعیت تاسیسات این واحد صنعتی گفت: به نظر میرسد مخازن فرعی کارخانه دچار حریق شدهاند اما مخزن اصلی تاکنون سالم مانده است.
وی افزود: سوخت این واحد روغن خودرو است و تا زمان مهار کامل آتش و انجام بررسیهای کارشناسی اظهار نظر قطعی درباره علت وقوع حادثه امکانپذیر نیست.