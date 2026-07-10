سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: هم‌اکنون ترافیک خروجی در محورهای مواصلاتی مازندران پرحجم اما روان است.

وی افزود: در بزرگراه‌های شرق به غرب از گلوگاه تا رامسر، به دلیل بازگشت عزاداران و داغداران امام شهید به استان‌های مازندران و گیلان، ترافیک سنگین اما روان گزارش شده است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به شرایط جوی خاطرنشان کرد: در برخی محورهای استان نیز بارندگی پراکنده جریان دارد و رانندگان باید با رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط بیشتر رانندگی کنند.

عبادی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان گفت: استراحت حداقل ۱۵ دقیقه‌ای پس از هر دو ساعت رانندگی، توجه کافی به جلو، رعایت فاصله طولی مناسب و پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی در رانندگی، برای پیشگیری از وقوع حوادث رانندگی ضروری است.

وی همچنین اعلام کرد: محور کندوان از ساعت ۲۰:۳۰ امشب از سمت شمال به جنوب، به مقصد استان البرز و تهران، به‌صورت یک‌طرفه درآمده است تا تخلیه بار ترافیکی با سهولت بیشتری انجام شود.

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