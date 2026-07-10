آتش سوزی در شهرک صنعتی شهر سراب حمام پلدختر

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی گفت: حریق در شرکت اکسین پالایش واقع در مجموعه صنعتی سراب حمام شهر پلدختر از ساعت ۱۷ امروز آغاز شد و با سرعت رو به گسترش است.

پازوکی افزود: نیرو‌های آتش‌نشانی از شهر‌های پلدختر، معمولان و سراب حمام در محل حضور دارند و تمام توان خود را برای مهار شعله‌ها به کار گرفته‌اند.

وی با اشاره به حجم آتش سوزی افزود: امکان نزدیک شدن به محل حادثه وجود ندارد و تنها اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از سرایت آتش به سایر شرکت‌ها در شهرک صنعتی در حال انجام است.

همزمان با این حادثه، مقامات محلی از شهروندان و ساکنان مناطق اطراف خواسته‌اند تا از تردد در مسیر‌های منتهی به شهرک صنعتی سراب حمام خودداری کنند تا راه برای تردد خودرو‌های امدادی باز بماند.

به گفته وی علت وقوع این آتش‌سوزی مشخص نشده است.

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