خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تشییع پیکر پاک و مطهر چهار شهید حمله‌ی متجاوزان آمریکایی در اهواز و بندر امام

تشییع پیکر پاک و مطهر چهار شهید حمله‌ی متجاوزان آمریکایی در اهواز و بندر امام
کد خبر : 1811209
لینک کوتاه کپی شد.

پیکر پاک و مطهر سه نفر از سبزپوشان حافظ امنیت و مدافع وطن روز جمعه بر دستان مردم ولایتمدار اهواز پس از اقامه نماز جمعه تشییع شد و روز گذشته نیز، مراسم تشییع پیکر پاک شهید محمدرضا خزیمی در بندر امام خمینی ره برگزار گردید.

به گزارش ایلنا از خوزستان، پیکر پاک و مطهر شهیدان ستوان یکم پاسدار حسین عموری، سرگرد پاسدار سعید توکلی زاده و برادر بسیجی محسن نجاتی که در پی حملات هوایی آمریکایی صهیونیستی بامداد پنجشنبه به درجه رفیع شهادت نائل شدند، امروز جمعه بر دستان مردم ولایتمدار و شهید پرور اهواز پس از اقامه نماز جمعه تشییع شد.

پیش از این نیز در ساعات اولیه صبح چهارشنبه، در جریان عملیات پدافندی نیروهای مسلح کشورمان علیه پرتابه‌های متجاوز در ماهشهر، پاسدار شهید محمدرضا خزیمی یکی از پاسداران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حین انجام وظیفه و مقابله با پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید مدافع وطن روز گذشته در بندر امام خمینی ره برگزار گردید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی