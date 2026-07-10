به گزارش ایلنا از خوزستان، پیکر پاک و مطهر شهیدان ستوان یکم پاسدار حسین عموری، سرگرد پاسدار سعید توکلی زاده و برادر بسیجی محسن نجاتی که در پی حملات هوایی آمریکایی صهیونیستی بامداد پنجشنبه به درجه رفیع شهادت نائل شدند، امروز جمعه بر دستان مردم ولایتمدار و شهید پرور اهواز پس از اقامه نماز جمعه تشییع شد.

پیش از این نیز در ساعات اولیه صبح چهارشنبه، در جریان عملیات پدافندی نیروهای مسلح کشورمان علیه پرتابه‌های متجاوز در ماهشهر، پاسدار شهید محمدرضا خزیمی یکی از پاسداران نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حین انجام وظیفه و مقابله با پهپادهای متجاوز رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

پیکر مطهر این شهید مدافع وطن روز گذشته در بندر امام خمینی ره برگزار گردید.

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