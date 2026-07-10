سومین غرق شدگی ۲۴ ساعت اخیر در اصفهان
یک نوجوان ۱۷ ساله در ساعات اولیه امروز در نزدیکی پل تاریخی مارنان اصفهان بر اثر غرقشدگی در زاینده رود جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مسئول روابط عمومی اورژانس استان اصفهان روز جمعه با اشاره به این حادثه ناگوار اظهار داشت: در پی وقوع حادثه غرقشدگی در محدوده پل مارنان در ساعت ۶:۲۴ امروز یک تیم عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل اعزام شد اما با وجود تلاشهای تیم امدادی، فرد غرقشده که یک پسر حدوداً ۱۷ ساله بود، در این حادثه جان باخت.
عباس عابدی با اشاره به تکرار این حوادث در روزهای اخیر، افزود: این سومین مورد غرقشدگی در شبانهروز گذشته است؛ پیش از این حادثه، ۲ مورد دیگر شامل غرقشدگی یک نوجوان ۱۴ ساله و یک مرد ۳۲ ساله در کانالهای آب ثبت شده بود.
وی با تأکید بر خطرات موجود در حاشیه رودخانه و کانالها، خاطرنشان کرد: بسیاری از شهروندان با دیدن سطح پایین آب، تصور میکنند شنا کردن بیخطر است؛ اما این یک تصور اشتباه است. در برخی نقاط، بهدلیل جریانهای گردابی و چرخشی که در زیر آب ایجاد میشود، عمق آب بسیار زیاد است و فرد بهسرعت تعادل خود را از دست میدهد.
عابدی همچنین با اشاره به ساختار دیوارههای کانالها و دشواری خروج از آنها، از شهروندان خواست تا بههیچوجه برای شنا یا هرگونه فعالیت دیگری وارد کانالها و حاشیه رودخانه نشوند و نسبت به خطرات پنهان در جریانهای آبی، هوشیار باشند.