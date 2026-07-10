خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واژگونی نیسان‌وانت در محور ارومیه–راژان/یک نفر جان باخت و ۶ نفر مصدوم شدند

واژگونی نیسان‌وانت در محور ارومیه–راژان/یک نفر جان باخت و ۶ نفر مصدوم شدند
کد خبر : 1811163
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان‌غربی از جان‌باختن یک نفر و مصدومیت ۶ نفر در پی واژگونی یک دستگاه نیسان‌وانت در محور ارومیه–راژان خبر داد و نسبت به خطرات جابه‌جایی مسافر با خودروهای باری هشدار داد.

به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده،  اظهار کرد: با دریافت گزارش واژگونی یک دستگاه نیسان‌وانت در سه‌راهی راژان به سمت کوه خلیل به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان  سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای امدادی عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کردند.

رضازاده ادامه داد: در این حادثه هفت نفر دچار آسیب شدند که متأسفانه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در محل جان خود را از دست داد و شش مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان‌غربی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به خانواده فرد جان‌باخته تسلیت گفت و تأکید کرد: استفاده از خودروهای باری از جمله نیسان‌وانت برای جابه‌جایی مسافر، به‌ویژه در مسیرهای روستایی و کوهستانی، خطرات جدی به همراه دارد و این خودروها از استانداردهای ایمنی لازم برای حمل سرنشین برخوردار نیستند.

وی از شهروندان خواست برای حفظ جان خود و همراهانشان، از وسایل نقلیه ایمن و مجاز برای سفر استفاده کنند و از سوار شدن بر خودروهای باری به‌منظور جابه‌جایی مسافر خودداری کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی