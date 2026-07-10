به گزارش ایلنا، فرزین رضازاده، اظهار کرد: با دریافت گزارش واژگونی یک دستگاه نیسان‌وانت در سه‌راهی راژان به سمت کوه خلیل به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ استان سه دستگاه آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شدند و نیروهای امدادی عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان را آغاز کردند.

رضازاده ادامه داد: در این حادثه هفت نفر دچار آسیب شدند که متأسفانه یک نفر به دلیل شدت جراحات وارده در محل جان خود را از دست داد و شش مصدوم دیگر پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان‌غربی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه، به خانواده فرد جان‌باخته تسلیت گفت و تأکید کرد: استفاده از خودروهای باری از جمله نیسان‌وانت برای جابه‌جایی مسافر، به‌ویژه در مسیرهای روستایی و کوهستانی، خطرات جدی به همراه دارد و این خودروها از استانداردهای ایمنی لازم برای حمل سرنشین برخوردار نیستند.

وی از شهروندان خواست برای حفظ جان خود و همراهانشان، از وسایل نقلیه ایمن و مجاز برای سفر استفاده کنند و از سوار شدن بر خودروهای باری به‌منظور جابه‌جایی مسافر خودداری کنند.

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