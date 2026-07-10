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دبیر انجمن گلبال کشور خبر داد:

رقابت ۶ تیم در دور برگشت لیگ برتر گلبال مردان کشور به میزبانی قزوین

رقابت ۶ تیم در دور برگشت لیگ برتر گلبال مردان کشور به میزبانی قزوین
کد خبر : 1811151
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دور برگشت بیست‌ویکمین دوره لیگ برتر گلبال مردان کشور با حضور ۶ تیم از سراسر کشور به میزبانی قزوین آغاز شد؛ رقابت‌هایی که پس از وقفه‌ای ناشی از شرایط جنگی، طی سه روز تکلیف تیم‌های برتر و سقوط‌کننده به لیگ دسته اول را مشخص خواهد کرد.

به گزارش ایلنا در قزوین، دور برگشت بیست‌ویکمین دوره مسابقات لیگ برتر گلبال مردان کشور از روز جمعه در سالن شهید بابایی قزوین آغاز شد و ۶ تیم حاضر در این رقابت‌ها برای کسب عنوان قهرمانی و حفظ جایگاه خود در لیگ برتر به مصاف یکدیگر رفتند.

رضا دهقان، سرپرست فنی مسابقات، با اشاره به برگزاری دور رفت این رقابت‌ها در بابلسر، اظهار کرد: دور برگشت مسابقات قرار بود پیش‌تر برگزار شود، اما به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی با وقفه مواجه شد و اکنون به میزبانی قزوین در حال برگزاری است.

وی افزود: در دور رفت هفت تیم حضور داشتند، اما با انصراف تیم تبریز، دور برگشت با حضور تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب، شهید هرندی تهران، هیأت نابینایان جهرم، هیأت نابینایان مازندران، پزشکی کرمان و هیأت نابینایان قزوین برگزار می‌شود.

دهقان با بیان اینکه رقابت‌ها به صورت دوره‌ای دنبال می‌شود، تصریح کرد: با حذف نتایج تیم تبریز از جدول مسابقات، رده‌بندی تیم‌ها مجدداً محاسبه خواهد شد و در پایان این مرحله، تیم‌های اول تا سوم لیگ و همچنین تیم‌های سقوط‌کننده به لیگ دسته اول مشخص می‌شوند.

دبیر انجمن گلبال کشور در ادامه با اشاره به وضعیت اعزام تیم‌های باشگاهی به رقابت‌های بین‌المللی گفت: با وجود ظرفیت فنی مناسب تیم‌های ایرانی، نبود حامیان مالی موجب شده قهرمانان لیگ برتر تاکنون فرصت حضور در مسابقات باشگاه‌های آسیا و جهان را پیدا نکنند.

وی ابراز امیدواری کرد با ورود حامیان مالی، زمینه حضور تیم‌های برتر گلبال ایران در رقابت‌های بین‌المللی نیز فراهم شود.

در نخستین دیدار روز افتتاحیه این مسابقات نیز تیم‌های مناطق نفت‌خیز جنوب و هیأت نابینایان مازندران در دیداری نزدیک به تساوی ۱۳ بر ۱۳ رضایت دادند.

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