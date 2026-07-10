مسئولان با تدبیر مشکلات معیشتی مردم را کاهش دهند

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام سیدحسین شفیعی دارابی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، با دعوت خود و نمازگزاران به تقوا و پرهیزگاری اظهار کرد: تقوا سرمایه‌ای بزرگ برای بهره‌مندی از برکات دنیوی و اخروی است و از خداوند متعال می‌خواهیم همه بندگان را در کسب تقوای همه‌جانبه موفق بدارد.

وی با اشاره به فضای خاص جهان اسلام افزود: این روزها از یک سو مصادف با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، اسارت اهل‌بیت(ع) و سالروز شهادت امام سجاد(ع) است و از سوی دیگر، ملت ایران در سوگ شهادت رهبر انقلاب عزادار است؛ مصیبتی که به گفته وی برای جهان اسلام و ملت ایران بسیار سنگین و جانکاه است.

امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه شهادت رهبر انقلاب ضایعه‌ای بزرگ برای اسلام و انقلاب است، گفت: شخصیت علمی، دینی، انقلابی و مدیریتی ایشان قابل مقایسه با دیگر شخصیت‌های معاصر نیست و خدمات، مجاهدت‌ها، دشمن‌شناسی، مردم‌داری، روحیه مقاومت، عبادت، اخلاق و خیرخواهی وی برای ملت ایران و جهان اسلام در تاریخ ماندگار خواهد شد.

شفیعی دارابی با اشاره به روایاتی درباره جایگاه عالمان دین اظهار کرد: همان‌گونه که ائمه اطهار(ع) از رحلت و فقدان بزرگان دین اظهار اندوه می‌کردند، فقدان رهبر شهید نیز داغی بزرگ برای امت اسلامی است و ملت ایران این مصیبت را با صبر، ایمان و توکل تحمل کرده است.

وی با قدردانی از حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و سوگواری رهبر شهید افزود: حضور پرشور مردم ایران در مراسم تشییع، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و پیام اقتدار، وحدت و انسجام ملی را به دشمنان منتقل کرد.

امام جمعه موقت ساری با بیان اینکه جامعه در برابر این حادثه سه وظیفه مهم بر عهده دارد، تصریح کرد: نخستین وظیفه، پاسداشت عاطفی و حفظ شعائر عزاداری است، اما نباید به احساسات بسنده کرد؛ وظیفه دوم شناخت شخصیت، اندیشه و منظومه فکری رهبر شهید و وظیفه سوم، عمل به سیره و راه ایشان در عرصه‌های مختلف است.

وی ادامه داد: مسئولان و مردم باید سبک مدیریتی، مردم‌داری، عدالت‌خواهی، ساده‌زیستی، دشمن‌شناسی، استکبارستیزی و خدمت بی‌منت به مردم را از رهبر شهید الگو بگیرند و در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارند.

شفیعی دارابی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: گرانی، تورم و مشکلات معیشتی فشار زیادی بر مردم وارد کرده است و نباید همه این مشکلات صرفاً به شرایط جنگ یا فشارهای خارجی نسبت داده شود. مسئولان باید با تدبیر، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم اقدام کنند.

وی خطاب به مسئولان اجرایی، قضایی و تقنینی تأکید کرد: در مواضع، سخنان و تصمیمات خود مراقب باشند تا موجب رنجش مردم نشوند و با حفظ وحدت، انسجام و تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب، مسیر خدمت به ملت را با قدرت ادامه دهند.

امام جمعه موقت ساری همچنین با قدردانی از حضور گسترده مردم مازندران در آیین‌های سوگواری و تشییع رهبر شهید، این حضور را نشانه وفاداری مردم به انقلاب اسلامی و سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از مسئولان استان خواست با تلاش بیشتر برای رفع مشکلات مردم، به‌ویژه در حوزه معیشت، خدمات اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف، رضایتمندی عمومی را افزایش دهند.

شفیعی دارابی در پایان با دعوت مردم به حفظ وحدت، همبستگی و حمایت از نیروهای مسلح و خادمان نظام، از خداوند متعال عزت، اقتدار و سربلندی روزافزون ملت ایران و موفقیت مسئولان در خدمت‌رسانی به مردم را مسئلت کرد.

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