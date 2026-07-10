مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران:
ماهانه هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم/ سازمان در شرایط «پیشابحران» قرار گرفته است
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با بیان اینکه حدود دو میلیون نفر از جمعیت استان تحت پوشش این سازمان قرار دارند، گفت: تأمین اجتماعی مازندران ماهانه ۶ هزار میلیارد تومان تعهد پرداخت دارد، اما با کسری بودجه هزار میلیارد تومانی مواجه است و ادامه این روند میتواند سازمان را به شرایط بحرانی نزدیک کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن مهدوی، مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران در سخنان پیش از خطبههای نماز جمعه ساری به مناسبت هفته تأمین اجتماعی، با اشاره به جایگاه این سازمان در نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر کشور، بیش از نیمی از جمعیت ایران را تحت پوشش دارد و رسالت اصلی آن تحقق عدالت اجتماعی از طریق ارائه خدمات بیمهای به اقشار مختلف جامعه است.
وی افزود: سازمان تأمین اجتماعی بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی و به عنوان بازوی اجرایی دولت در حوزه بیمههای اجتماعی فعالیت میکند، اما از نظر ساختار اداری و مالی، نهادی عمومی غیردولتی و مستقل از دولت است و هیچگونه بودجهای از دولت دریافت نمیکند. منابع مالی این سازمان نیز از محل حق بیمه پرداختی بیمهشدگان و سهم کارفرمایان تأمین میشود.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با بیان اینکه حدود دو میلیون نفر از مردم استان تحت پوشش این سازمان قرار دارند، گفت: از این تعداد، حدود ۷۰۰ هزار نفر بیمهشده اصلی هستند و نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر نیز مستمریبگیر شامل بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان هستند که همراه با افراد تحت تکفل، حدود ۶۰ درصد جمعیت استان را تشکیل میدهند.
مهدوی با اشاره به حجم تعهدات مالی این سازمان در استان اظهار داشت: تأمین اجتماعی مازندران ماهانه حدود ۶ هزار میلیارد تومان بابت مستمری بازنشستگان، مقرری بیمه بیکاری، تعهدات کوتاهمدت و سایر خدمات پرداخت میکند.
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود هفت هزار نفر در استان مقرری بیمه بیکاری دریافت میکنند و با وجود شرایط اقتصادی موجود، تأمین این حجم از منابع بسیار دشوار شده است، بهگونهای که سازمان ماهانه با حدود هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با تأکید بر اینکه تاکنون هیچ اختلالی در پرداخت تعهدات سازمان ایجاد نشده است، تصریح کرد: این موضوع نتیجه همراهی بیمهشدگان، کارفرمایان و مدیریت منابع بوده و از همه کسانی که در این مسیر همکاری کردهاند، قدردانی میکنیم.
وی همچنین از بازنشستگان و مستمریبگیران بابت صبوری در شرایط اقتصادی موجود عذرخواهی کرد و گفت: میدانیم که پرداختهای فعلی پاسخگوی کامل هزینههای زندگی نیست، اما محدودیت منابع اجازه افزایش بیشتر تعهدات را نمیدهد.
مهدوی با هشدار نسبت به وضعیت مالی سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: تأمین اجتماعی اکنون در شرایط «پیشابحران» قرار دارد و اگر حمایت مسئولان و ارکان تصمیمگیر از این سازمان تداوم نداشته باشد و فشارهای مضاعف بر آن وارد شود، احتمال ورود به شرایط بحرانی وجود دارد؛ بحرانی که میتواند آثار اجتماعی گستردهای به دنبال داشته باشد.
وی با قدردانی از حمایتهای استاندار مازندران، نماینده ولیفقیه در استان، نمایندگان مجلس و سایر مسئولان، خواستار همکاری و همراهی بیشتر دستگاههای اجرایی و تصمیمگیر برای حفظ پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی شد.
مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران با تبریک هفته تأمین اجتماعی به بیمهشدگان، بازنشستگان، کارفرمایان و کارکنان این سازمان، ابراز امیدواری کرد با همدلی مردم و حمایت مسئولان، تأمین اجتماعی بتواند همچنان خدمات خود را بدون وقفه به جامعه هدف ارائه کند.